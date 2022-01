De Rus Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich woensdag als vierde en laatste speler gekwalificeerd voor de halve finales van de Australian Open. Hij moest daarvoor wel erg diep gaan tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9).

Het tweede reekshoofd haalde het in de Rod Laver Arena in Melbourne in vijf sets. Het werd 6-7 (4/7), 3-6, 7-6 (7/2), 7-5 en 6-4 na een wedstrijd die liefst vier uur en 42 minuten duurde. Op het einde van de vierde set redde Medvedev een matchbal.

Medvedev neemt het voor een plek in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4). Die zette eerder op de dag de Italiaan Jannik Sinner (ATP 10) opzij met 6-3, 6-4 en 6-2.

De halve finale wordt een heruitgave van 2021. Toen won Medvedev met 6-4, 6-2 en 7-5 van Tsitsipas en stootte door naar de finale tegen Novak Djokovic, die hij in drie sets verloor. De 25-jarige Rus won later op het seizoen wel de US Open, goed voor zijn eerste grandslamtitel. Medvedev is na het gedwongen forfait van Djokovic de hoogst geplaatste speler in Melbourne.

In de tweede halve finale staat de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 5) tegenover de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7).

