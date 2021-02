Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales van de Australian Open in Melbourne. Het Griekse vijfde reekshoofd schakelde woensdag de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) uit in vijf sets.

Tsitsipas verloor de eerste twee sets met 6-3 en 6-2. Maar na winst in de tiebreak van de derde set (7/4) pakte hij ook de vierde (6-4). In de beslissende vijfde set trok Tsitsipas met 7-5 aan het langste eind. De derde matchbal op eigen service was de goede. De match in de lege Rod Laver Arena duurde liefst vier uur en vijf minuten.

Het duel was een heruitgave van de halve finale van 2019. Toen was Nadal duidelijk de betere (6-2, 6-4, 6-0). In de onderlinge stand leidt de 34-jarige Spanjaard nu met 6-3 tegen de 22-jarige Griek.

Tsitsipas neemt het in de halve finales op tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 4). Die schakelde eerder op de dag zijn landgenoot Andrey Roebljov (ATP 8) uit met 7-5, 6-3 en 6-2.

Tsitsipas won nog geen grandslamtitel. Vorig jaar bereikte hij op Roland Garros voor de tweede keer in zijn carrière de halve finales van een grandslam, maar botste toen op Novak Djokovic.

Tegen Daniil Medvedev heeft Tsitispas de statistieken tegen. Van de zes vorige duels verloor hij er immers vijf. De Griek won wel hun laatste ontmoeting, in 2019 in de groepsfase van de Masters in Londen. Daar pakte hij vervolgens ook de titel.

Nadal mikte op een tweede eindzege in Melbourne, na winst in 2009. Vier keer was hij al verliezend finalist (in 2012, 2014, 2017 en 2019). De Spanjaard kon in Australië zijn 21e grandslamtitel veroveren. Vandaag deelt hij het record met de Zwitser Roger Federer.

In de tweede halve finale van deze Australian Open staat de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) tegenover de Russische toernooiverrassing Aslan Karatsev (ATP 114).

