Er is momenteel nog geen beslissing genomen omtrent het al dan niet toelaten van ongevaccineerde tennisspelers op de Australian Open. Dat bevestigde Martin Pakula, minister van Sport van de staat Victoria, nadat er een mail was uitgelekt van Tennis Australia aan de speelsters op de WTA Tour, waarin te lezen staat dat ze bij aankomst in het land veertien dagen in quarantaine moeten als ze nog niet gevaccineerd zijn.

'We voelen de behoefte om misleidende informatie tegen te spreken die onlangs door andere partijen is verspreid over de maatregelen waaraan speelsters zich moeten houden tijdens de Australian Open van volgend jaar. Omdat Victoria's vaccinatiegraad aan het einde van de week 80 procent zal zijn en volgende maand 90 procent, is bevestigd dat de omstandigheden voor spelers op de Australian Open aanzienlijk zullen verbeteren', staat in de vertrouwelijke e-mail. De speelsters werd gevraagd de info geheim te houden totdat de overheid de officiële aankondiging zou maken.

Voorbarig, althans volgens de bevoegde minister van Sport. 'Een definitieve beslissing zal nog minstens enkele weken op zich laten wachten', aldus Pakula.

