Het sprookje van de Russische tennisser Aslan Karatsev op de Australian Open blijft maar duren. Dinsdag plaatste het nummer 114 op de ranking zich voor de halve finales. Hij versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 18) in vier sets.

Karatsev verloor de eerste set met 2-6 maar ontbond daarna zijn duivels in de (lege) Rod Laver Arena. De drie volgende sets haalde hij binnen met 6-4, 6-1 en 6-2. Voor Dimitrov pleitte wel dat hij door rugproblemen niet voluit kon gaan.

De 27-jarige Karatsev speelt in Melbourne pas zijn eerste grandslamtoernooi. Het gebeurde nooit eerder in het Open Era (de periode van het proftennis) dat een debutant op een grandslam doorstoot tot de halve finales.

In de halve eindstrijd neemt Karatsev het op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) of de Duitser Alexander Zverev (ATP 7).

In totaal bereikten nog maar vijf zogeheten 'qualifiers' de halve finale van een grand slam. Daaronder zit ook een Belg met Filip Dewulf die in 1997 de voorlaatste etappe op Roland Garros bereikte. De laatste die in het huzarenstukje slaagde was de Wit-Rus Vladimir Voltsjkov. Die behaalde in 2000 de halve finale van Wimbledon.

aslan #karatsev is the 5th male player to reach a slam semifinal in open era as a qualified player pic.twitter.com/tmAUAr3JfT — Luca Brancher (@LucaBeck) February 16, 2021

