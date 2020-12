Het is al enkele weken duidelijk dat de kans erg klein is dat de Australian Open tennis zal kunnen starten zoals voorzien op 18 januari. De Franse sportkrant L'Equipe maakt woensdag gewag van een nieuwe startdatum op 8 februari. Het toernooi zou dan lopen tot 21 februari.

Volgens de Franse sportkrant, die de gedetailleerde plannen van de organisatie kon inkijken, zouden de spelers dan tussen 15 en 17 januari moeten toekomen in Melbourne om vervolgens in quarantaine te gaan tot 31 januari. De regering van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, moet de plannen nog goedkeuren.

Martin Pakula, de minister van Sport van de staat Victoria, gaf vorige week al aan dat het "zeer waarschijnlijk" is dat de spelers één of twee weken in quarantaine zullen moeten voor het toernooi. "De onderhandelingen over die periode lopen nog", zei hij toen.

Bij een verschuiving van de Australian Open zou de ATP- en WTA-kalender van het seizoen 2021 opnieuw helemaal overhoop gehaald moeten worden.

