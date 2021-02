Het hoofd van de Australian Open, Craig Tiley, heeft er alle vertrouwen in dat het eerste grandslamtoernooi van het jaar maandag zoals gepland van start gaat. Nochtans zitten 160 tennissers momenteel in quarantaine nadat een hotelmedewerker positief testte op het coronavirus.

'We hebben er absoluut vertrouwen in dat de Australian Open zal doorgaan volgens planning', verklaarde Craig Tiley donderdag aan journalisten in Melbourne. Hij voegde eraan toe dat er geen scenario op tafel ligt om te schuiven met de data.

In totaal moeten 507 mensen die logeerden in het Grand Hyatt hotel in Melbourne, waar de besmette medewerker aan de slag was, zich laten testen. Zij blijven in quarantaine tot ze groen licht hebben gekregen van de gezondheidsdiensten.

Om het testen vandaag/donderdag te vergemakkelijken, werden alle wedstrijden op de zes ATP- en WTA-toernooien in Melbourne een dag opgeschort. In principe wordt er vanaf vrijdag opnieuw getennist.

Onder meer Elise Mertens is nog actief op de Gippsland Trophy.

Lees ook: Spelen voor volle tribunes zonder mondmaskers? Het kan in Adelaide

