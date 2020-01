Op dag 5 van de Australian Open vielen de eerste grote verrassingen: Serena Williams, Naomi Osaka en Caroline Wozniacki dropen af bij de vrouwen. Ook voor Stefanos Tsitsipas was de derde ronde het eindstation. Roger Federer ontsnapte door het oog van de naald.

Vrijdag was bijltjesdag op de Australian Open. Verschillende toppers zagen de derde ronde als het eindpunt met onder meer Serena Williams (WTA 9), titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 4) en Caroline Wozniacki, die haar laatste professionele wedstrijd speelde. Bij de mannen was het bijna game over voor Roger Federer (ATP 3). De Zwitser haalde het pas in vijf sets en een super tiebreak van John Millman (ATP 47). Voor Stefanos Tsitsipas (ATP 6), die vorig seizoen nog de ATP Finals won, was de derde ronde wel het einde. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Canadees Milos Raonic (ATP 35).

Vandaag kwamen geen Belgen in actie. David Goffin en Elise Mertens spelen morgen hun derde ronde.

Serena Williams verslikt zich in Chinese Wang

Tennisster Serena Williams is vrijdag uitgeschakeld op de Australian Open. In de derde ronde verloor de Amerikaanse in drie sets van de Chinese Qiang Wang: 6-4, 7-6 (2) en 7-5.

Williams schreef de Australian Open zeven keer eerder op haar naam, maar moest in Wang na ruim tweeënhalf uur tennis haar meerdere erkennen. In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op tussen de twee, maar liep Wang na 4-4 uiteindelijk uit naar 6-4.

In de tweede set serveerde Wang op 5-4 voor de wedstrijd, maar wist Williams terug te komen. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won.

De Amerikaanse moest in de derde set uiteindelijk het hoofd buigen voor de Chinese nummer 28 van de wereldranglijst. Wang neemt het in de vierde ronde zondag op tegen Ons Jabeur uit Tunesië.

Einde carrière voor Wozniacki

Na Serena Williams was het de beurt aan de Caroline Wozniacki (WTA 36). De Deense voormalige nummer 1 van de wereld verloor met 7-5, 3-6 en 7-5 van de Tunesische Ons Jabeur (WTA 78). Eerder had ze al bekendgemaakt te zullen stoppen na de Australian Open, dus dit was haar laatste professionele wedstrijd.

'Ik heb gevochten alsof mijn leven ervan afhing', reageerde Wozniacki achteraf. 'Het resultaat vandaag is niet zo belangrijk als het feit dat ik alles gegeven heb. Ik denk dat dit mijn carrière weerspiegelt, dat ik daarom bekend sta. Het is ongelofelijk wat ik op het terrein heb mogen beleven. Ik heb herinneringen die ik nooit meer zal vergeten. Nu laat ik een traan, maar ik ben gelukkig. Ik ben prof sinds mijn 15e en tijdens die periode heb ik een uitzonderlijk eerste hoofdstuk van mijn leven beleefd.'

Wozniacki nam afscheid van het professioneel tennis. © Belga Image

15-jarige wipt titelverdedigster

Naomi Osaka zal haar titel op de Australian Open niet verlengen. De Japanse ging vrijdag in de derde ronde met 6-3 en 6-4 onderuit tegen de pas 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA 67).

Osaka, die wordt getraind door Wim Fissette, was het derde reekshoofd in Melbourne. Vorig jaar won ze de Australian Open voor het eerst. Het was na de US Open 2018 haar tweede opeenvolgende grandslamtitel. Haar teller blijft voorlopig op twee staan.

Cori Gauff maakte vorig jaar indruk door bij haar debuut op Wimbledon meteen de vierde ronde te halen na winst tegen onder meer Venus Williams. Die klopte ze deze week opnieuw in de eerste ronde.

Gauff staat voor het eerst op de hoofdtabel van de Australian Open. Haar tegenstander in de achtste finales wordt landgenote Sofia Kenin (WTA 15).

Tsitsipas kan topprestatie niet herhalen

Bij de mannen heeft Stefanos Tsitsipas de derde ronde van de Australian Open niet overleefd. De 21-jarige Griek ging vrijdag met 7-5, 6-4 en 7-6 (7/2) onderuit tegen de Canadees Milos Raonic .

Tsitsipas verraste vorig jaar met een halve finale in Melbourne. In 2018 moest hij bij zijn eerste deelname al na een ronde inpakken. Raonic, in 2016 halvefinalist, speelt voor een plek in de kwartfinales tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 39). De runner-up van 2018 versloeg het Spaanse negende reekshoofd Roberto Bautista Agut (ATP 9) met 6-7 (3/7), 6-4, 6-0, 5-7 en 6-3.

Federer ontsnapt

Roger Federer leek lange tijd het voorbeeld van de jonge Griek te volgen in zijn partij tegen de Australiër John Millman, maar haalde het na een marathonpartij in vijf sets: 4-6, 7-6 (7/2), 6-4, 4-6 en 7-6 (10/8).

Federer (38) en Millman (30) speelden een keer eerder tegen elkaar op een grandslam. Tijdens de US Open van 2018 won de Australiër verrassend in de achtste finales. Daarna ging hij eruit tegen Novak Djokovic.

Federer neemt het in de achtste finales op tegen de 27-jarige Hongaar Marton Fucsovics (ATP 67). Die was met 6-1, 6-1 en 6-4 te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul (ATP 80).

De Zwitser is bezig aan zijn 21e opeenvolgende Australian Open. Het toernooi staat al zes keer op zijn erelijst (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018). Vorig jaar moest de twintigvoudige grandslamkampioen in de vierde ronde inpakken na verlies tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.

