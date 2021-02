Op dag 1 van de Australian Open heeft de Belgische ploeg al afscheid moeten nemen van drie spelers: Kirsten Flipkens verloor van Venus Williams, Ysaline Bonaventure bleek te licht tegen Timea Babos, Kimmer Coppejans verloor in vijf sets van Jiri Vesely en Greet Minnen liet een mooie voorsprong in de tweede set nog uit haar handen glippen tegen Petra Kvitova.

Kirsten Flipkens (WTA-90) is er maandag in Melbourne niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het Australian Open te plaatsen. In de Margaret Court Arena moest de 35-jarige Kempense na 1 uur en 32 minuten met 7-5 en 6-2 de duimen leggen voor de Amerikaanse veterane Venus Williams (WTA-81).

Flipkens nam voor de dertiende keer deel aan het eerste Grand Slam van het seizoen, ook de voorbije twee jaar ging ze er in de eerste ronde uit. Haar beste resultaat boekte ze met een achtste finale in 2013. Datzelfde jaar schopte ze het ook tot de halve finales van Wimbledon.

De 40-jarige Venus Williams, zevenvoudig grandslamwinnares en voormalig nummer een van de wereld, bereikte twee keer de finale in Melbourne. In 2003 en 2017 verloor ze daarin telkens van haar zus Serena.

'Ik moest realistisch zijn. Ik wist dat ik riskeerde zonder regelmaat te spelen en dat het moeilijk zou zijn mijn beste niveau te behalen. Een maand geleden, tegen Kenin, zat ik er niet ver van, maar hier moest ik de foutjes aanvaarden', vervolgde Flipkens, die voor de 13e keer deelnam aan de Australian Open. 'En ik speelde ook niet tegen Janneke en Mieke. Tegen Venus Williams moet je er staan. Ik denk niet dat men mocht verwachten dat ik de match zou winnen. Ik ben al heel blij dat ik kon spelen. Het was een race tegen de tijd.'

Bonaventure mist kansen in eerste set

Ysaline Bonaventure (WTA-123) werd maandag in Melbourne meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het Australian Open. De 26-jarige Luikse, als lucky loser uit de kwalificaties opgevist, verloor in 1 uur en 30 minuten met 7-6 en 6-4 van de Hongaarse Timea Babos (WTA-114).

Bonaventure stond voor de tweede keer op de hoofdtabel van het eerste Grand Slam van het seizoen. Ook bij haar eerste deelname, in 2019, ging ze er in de eerste ronde uit. Op het US Open van vorig jaar bereikte ze voor het eerst de tweede ronde van een Grand Slam.

'Uiteraard ben ik ontgoocheld, ook al vind ik dat mijn spelniveau best goed was', reageerde Bonaventure. 'Het is jammer dat ik er niet in slaagde de eerste set te winnen, want er lagen enorme mogelijkheden. Ik voelde me goed op het court. Ik vind dat ik de setbal (bij 4-5, 30-40, nvdr.) helemaal niet slecht heb gespeeld. Ik heb haar dat punt niet gegeven. Op dat vlak heb ik geen spijt. En in de tiebreak heeft ze veel beter gespeeld en geserveerd. Dat heeft het verschil gemaakt. In de tweede set kwam ik bijna terug tot 5-5. Maar dan beging ik een stommiteit met die makkelijke volley die ik miste. Dat is frustrerend, maar ik heb helemaal geen negatief gevoel na deze match.'

Kimmer Coppejans moest in vijf sets het onderspit delven © Belga Image

Debutant Coppejans verkoopt z'n vel duur

Kimmer Coppejans (ATP 178) is er maandag bij zijn debuut op de Australian Open net niet in geslaagd zich voor het eerst in zijn carrière te plaatsen voor de tweede ronde van een grandslamtoernooi.

Coppejans, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, verloor in de eerste ronde na een vijfsetter van de 27-jarige Tsjech Jiri Vesely (ATP 68): 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3 na 3 uur en 28 minuten. De West-Vlaming, die zondag zijn 27e verjaardag vierde, greep zo net naast een laat geschenk.

Voor Vesely volstond een break bij 2-2 voor winst in de eerste set. Coppejans ging vervolgens in de tweede set bij 3-4 door de opslag van de Tsjech, waarna hij de set uitserveerde. In de derde set kwam de Oostendenaar bij 5-4 40-0 achter op de eigen opslag. Coppejans werkte de drie setpunten voor Vesely weg, waarna hij het in de tiebreak afmaakte. De twee volgende sets ging Coppejans telkens goed van start met een vroege break, maar die maakte zijn Tsjechische opponent telkens ongedaan. Daardoor verscheen twee keer 6-3 op het scorebord.

In de volgende ronde neemt Vesely het op tegen het Spaanse 15e reekshoofd Pablo Carreno Busta (ATP 16), die in drie sets met 7-5, 7-6 (7/4) en 6-2 afrekende met de Japanner Kei Nishikori (ATP 42).

Geen stunt voor Minnen

Ook Greet Minnen (WTA 110), de laatste Belg die vandaag in actie kwam in Melbourne, was niet opgewassen tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 8).

De 23-jarige kwalificatiespeelster ging in twee sets onderuit tegen de zeven jaar oudere Kvitova: 6-3 en 6-4 na 1 uur en 21 minuten.

Minnen, die vorig jaar in de tweede ronde strandde in Melbourne, zag Kvitova in de eerste set uitlopen tot 5-1, waarna de Turnhoutse een tegenbreak lukte. Dat verhinderde de Tsjechische, in 2019 finaliste op de Australian Open, niet om de eerste set met 6-3 te winnen.

De tweevoudige Wimbledon-winnares moest in het begin van de tweede set haar opslagspel inleveren. Minnen leidde met 1-4, waarna Kvitova echter twee breaks lukte: 6-4.

In de tweede ronde neemt Kvitova het op tegen Sorana Cirstea (WTA 68), die in een Roemeens onderonsje met 6-2 en 6-1 won van Patricia Maria Tig (WTA 56).

