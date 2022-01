Op de eerste dag van de Australian Open hebben Alison Van Uytvanck en Maryna Zanevska zich weten te plaatsen voor de tweede ronde. Kirsten Flipkens en Greet Minnen mochten meteen hun koffers pakken.

Kirsten Flipkens (WTA 326) mocht maandagnacht als eerste Belgische het Australische terrein op, maar de 36-jarige Kempense verloor na 1 uur en 31 minuten in 2 sets (4-6 en 1-6) van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 35).

Het was voor Flipkens haar veertiende deelname aan de Australian Open. Haar beste resultaat was een stek in de vierde ronde in 2013. Flipkens en Sorribes Tormo komen in Melbourne samen in actie in het dubbelspel. Het duo treft woensdag in de eerste ronde een andere Belgische, Maryna Zanevska, en de Duitse Julia Lohoff.

Na de wedstrijd was Kirsten Flipklens erg emotioneel. Ze vreest dat dit haar laatste wedstrijd was in Melbourne.

'Alleen maar goed nieuws' voor Van Uytvanck

Beter nieuws kwam er even later van een andere Belgische. Alison Van Uytvanck (WTA 55) haalde het na 1 uur en 23 minuten tennis in 2 sets (6-3 en 6-4) van de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 154).

'Ik heb gedaan wat ik moest doen', vertelde Ali na afloop. 'Vanwege de wind was het niet makkelijk, maar ik heb geprobeerd om agressief te tennissen en daar kwam het vooral op aan. In de tweede set vond ik haar beter en ook mijn service liet het toen wat afweten, maar uiteindelijk ben ik kalm en positief gebleven. Bij 5-4 werkte ik twee breakballen weg en zo kon ik de set en de wedstrijd toch nog winnen. In twee sets dan nog. Bovendien hield mijn knie stand. Alleen maar goed nieuws dus.'

Onze landgenote neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Vorig jaar raakte ze pas voor de eerste keer door de eerste ronde. Deze keer neemt ze het in de tweede ronde op tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 110), die verrassend te sterk bleek voor de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 16 van de wereld.

Het wordt hun derde onderlinge duel, de stand is momenteel 1-1. In 2018 in Rome was onze landgenote de beste, een jaar later op de US Open trok de Chinese aan het langste eind. 'Het is het tweede jaar op rij dat ik hier naar de tweede ronde mag en dat doet toch wel plezier. Mijn niveau is al goed, maar kan nog verbeteren. Wang heeft vorig jaar niet veel kunnen spelen, want vanwege de coronamaatregelen mocht ze China niet verlaten. Maar het blijft een uitstekende speelster. Ze stond zelfs in de top 30, als ik me niet vergis (hoogste notering: plaats 12 in 2019, red). Ik herinner me ons duel nog op de US Open, maar nadien ben ik haar wat uit het oog verloren.'

© Belga Image

Prachtig debuut voor Zanevska

En ook Maryna Zanevska mocht zich even later opmaken voor haar eerste partij in de tweede ronde van een grand slam. De 28-jarige Zanevska won haar eerste ronde op de Australian Open na 2 uur en 6 minuten in twee sets van de Sloveense Kaja Juvan (WTA 86): 7-6 (9/7) en 7-6 (7/4).

Het was voor de Belgische met Oekraïense roots haar eerste duel op een grandslamtoernooi sinds Wimbledon in 2017. In Melbourne nam ze in 2016 en 2017 deel, maar telkens was de eerste ronde het eindstation.

'Het was een wedstrijd die ik me nog lang zal herinneren', lachte Zanevska na afloop. 'Ik heb er echt voor moeten knokken. Ik kwam terug van 5-2 en 5-1 en dat valt niet vaak voor. Daar leer je ook wel uit. Ik ben dan ook erg tevreden eindelijk eens in de tweede ronde te staan. Ik speel al zovele jaren tennis en het was nooit eerder gelukt. Ik voel dan ook heel wat emoties. Het was moeilijk, het wedstrijdniveau lag niet hoog en ik heb mijn beste tennis niet gespeeld, maar uiteindelijk win ik wel. Dat heb ik vooral aan mijn mentale sterkte te danken.'

In de tweede ronde in Melbourne staat ze tegenover de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 63). Het wordt hun derde onderlinge duel, de Spaanse kon nog nooit winnen van onze landgenote. In 2014 in Koksijde en in 2021 in het Poolse Gdynia was Zanevska telkens in twee sets te sterk. 'Ik ken haar en weet waaraan ik me kan verwachten. Fysiek en mentaal is ze sterk, ze gaat er voor vanaf de eerste bal. Het komt er nu op aan te recupereren van die zware wedstrijd tegen Juvan. Ik heb last van mijn kuit en we zullen morgen zien hoe het gaat.'

© Belga Image

Net niet voor Minnen

Greet Minnen (WTA 84) mocht de eerste dag voor de Belgen afsluiten, maar ook zij kon zich niet naar de tweede ronde knokken. De 24-jarige Kempense ging in de openingsronde in twee sets (7-5 en 6-4 na 1 uur en 42 minuten) onderuit tegen de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 69), die haar eerste duel speelde op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

Voor Minnen is het haar derde deelname in Melbourne. Haar beste resultaat is een stek in de tweede ronde bij haar debuut in 2020. Minnen neemt in Melbourne ook deel aan het dubbelspel. Aan de zijde van de Australische Ellen Perez ontmoet ze woensdag in de eerste ronde het Australische paar Jaime Fourlis/Maddison Inglis.

© Belga Image

