Australië, de tegenstander van België in de Davis Cup, trekt met z'n sterkste team naar de finaleweek in Madrid. Het speelt uitsluitend met spelers uit de top 100.

Australië gaat op volle sterkte naar de finaleweek van de Davis Cup in Madrid, dat van 18 tot 24 november gespeeld wordt. Lleyton Hewitt, kapitein van de Aussies, selecteerde enkel top 100-spelers let Alex de Minaur (ATP 28), Nick Kyrgios (ATP 30), John Millman (ATP 53), Jordan Thompson (ATP 55) en John Peers (ATP 30 in dubbel). "We brengen een van onze sterkste selecties van de laatste jaren aan de start", zegt Hewitt. "We hebben zoveel keuze bij de mannen. Het was een lastige selectie maar ik ben blij dat de jongens opnieuw de krachten willen bundelen voor hun land."

De 20-jarige De Minaur won in 2019 zijn eerste drie ATP-titels (Sydney, Atlanta en Zhuhai). Enfant terrible Nick Kyrgios (24) zegevierde dit seizoen in Acapulco en Washington. Australië won de Davis Cup al 28 keer maar de laatste eindwinst dateert wel al van 2003.

In vergelijking met Australië selecteerde de Belgische kapitein maar één top 100-speler, David Goffin (ATP 13). Colombia, de andere tegenstander in de eerste ronde, rekent vooral op dubbelduo Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, de nummers één van de wereld. Daniel Elahi Galan (ATP 210), Santiago Giraldo (ATP 252) en Alejandro Gonzalez (ATP 481) vervolledigen het team. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase van acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel.