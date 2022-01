De Australische rechters die zondag de zaak van Novak Djokovic behandelden, hebben alle argumenten van de Servische tennisser van tafel geveegd.

Dat blijkt uit de uitgebreide toelichting op de uitspraak. Het federaal gerechtshof publiceerde het volledige vonnis donderdag, vier dagen na de mondelinge uitspraak.

Djokovic was naar het federale hof gestapt om de beslissing van de Australische minister Alex Hawke van Immigratie aan te vechten. Hawke had besloten het visum van de nummer 1 van de wereld in te trekken. Die bevoegdheid heeft hij vanuit zijn functie.

De minister vond dat Djokovic een gevaar voor de Australische bevolking vormde, omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus en omdat de aanwezigheid van de Servische tennisser op de Australian Open sentimenten van anti-vaccinatie zou kunnen opwekken in het land. Djokovic heeft zich volgens de minister in het verleden duidelijk uitgesproken tégen vaccineren. De twintigvoudig grandslamwinnaar negeerde bovendien de coronaregels toen hij vorige maand positief testte op het virus, iets wat de minister ook meenam in zijn besluit.

Djokovic voerde via zijn advocaten drie punten op tijdens de onlinebehandeling van de zaak om het intrekken van zijn visum ongedaan te maken. Zo vond hij dat de minister 'irrationeel' handelde en dat hij zijn mening over de coronavaccinaties nooit duidelijk heeft uitgesproken. De drie rechters wezen de drie punten die het kamp-Djokovic opvoerde echter allemaal af. De nummer 1 van de wereldranglijst moest daarom zondagavond Australië verlaten en keerde maandag, na een tussenstop in Dubai, terug in Belgrado. Diezelfde dag begon zonder Djokovic, negenvoudig winnaar in Melbourne, de Australian Open.

