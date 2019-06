Australische tennishype Ashleigh Barty gaat voor unieke dubbel Parijs-Londen

Chris Tetaert Vaste medewerker Sport/Voetbalmagazine

De zomer is nog maar net begonnen, maar het tennissprookje van 2019 is al geschreven. Ashleigh Barty (23) won enkele weken geleden Roland Garros, is de nieuwe nummer 1 en start volgende week als topfavoriete op Wimbledon.

Ashleigh Barty won Roland Garros, maar eigenlijk is gras haar favoriete ondergrond. © GETTY