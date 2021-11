Nick Kyrgios vindt dat de Australian Open begin volgend jaar moet worden afgelast. Volgens het enfant terrible van het Australische tennis is dat de enige juiste beslissing uit respect voor de inwoners van gaststad Melbourne, die door de coronacrisis maandenlang in een lockdown moesten leven.

De 26-jarige Kyrgios, ex-nummer 13 van de wereld en winnaar van zes ATP-titels, deed zijn oproep in zijn podcast No Boundaries. 'Ik vind niet dat de Australian Open kan doorgaan, alleen al voor de mensen in Melbourne. Je moet een signaal geven. Hoelang was de lockdown (in Melbourne)? 275 dagen of zoiets?'

Kyrgios sprak ook zijn steun uit voor Novak Djokovic, hoewel die twee in het verleden al meermaals in de clinch gingen. De Servische nummer 1 van de wereld laat voorlopig in het midden of hij gevaccineerd is. De staat Victoria, waar de Australian Open plaatsvindt, legde inmiddels een verplichte vaccinatie op voor professionele atleten. Djokovic dreigt zo het eerste grandslam van het seizoen, dat hij al negen keer won, te missen. Kyrgios vindt dat niet kunnen en maakte de vergelijking met NBA-vedette Kyrie Irving, die dit seizoen nog niet in actie kwam omdat hij weigert zich te laten vaccineren.

'Kyrie, Novak ... Deze jongens hebben al zoveel gegeven, zoveel opgeofferd. Ze zijn atleten met wereldfaam naar wie miljoenen mensen opkijken. Ik vind gewoon dat het moreel verkeerd is iemand te dwingen zich te laten vaccineren.'

Kyrgios is overigens zelf wel dubbel gevaccineerd, bevestigde hij. 'Maar ik vind het niet rechtvaardig om iemand te verplichten een vaccin te nemen of om te zeggen: 'je kan niet naar hier komen want je bent niet gevaccineerd'. Er zijn andere oplossingen, zoals dagelijkse testen. In de VS hebben ze sneltesten en die komen ook naar Australië. Die testen zijn 85 procent effectief. Je wacht een kwartier en dan krijg je toestemming om te spelen.'

De minister van Sport van de staat Victoria, Martin Pakula, reageerde inmiddels afwijzend op de oproep van Kyrgios. 'Ik heb hem heel graag en ik supporter voor hem wanneer hij op de baan staat. Maar de logica in zijn verklaringen ontgaat mij. We hadden zo'n lange lockdown dus moet de Australian Open niet doorgaan? Dat begrijp ik niet. Ik denk dat net het tegenovergestelde nodig is. Iedereen in Melbourne, Victoria en eerlijk gezegd alle Australiërs snakken naar grote evenementen. Onze economie heeft het nodig, het moreel van onze staat heeft het nodig. Het zal doorgaan.'

