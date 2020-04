De kans bestaat dat er in het hele jaar 2020 niet meer wordt getennist. Dat zegt Richard Lewis, de baas van Wimbledon.

Eerder in de week werd al bekend dat het Grand Slam van Londen, in navolging van Roland-Garros in Parijs wegens de uitbraak van het coronavirus niet doorgaat. De organisatie van Roland-Garros stelt nog wel een poging in het werk het evenement later dit jaar te houden.

'Ik hoop dat ik me vergis', zegt Lewis. 'Misschien verbetert de situatie zich de komende maanden en kan het hardcourtseizoen gewoon plaatsvinden. Het zou heel mooi zijn als het US Open in New York dit jaar niet hoeft te worden afgelast en dat Parijs alsnog kan worden gespeeld. Maar ik ben er bang voor, al zeg ik daarbij dat ik van huis uit niet de grootste optimist ben.'

