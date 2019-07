Barty veegt Van Uytvanck van de mat

Alison Van Uytvanck is er niet in geslaagd topreekshoofd Ashleigh Barty iets in de weg te leggen op Wimbledon. De Australische nummer één tenniste op erg hoog niveau en won met 6-1, 6-3.

© belga

Op voorhand lagen er op papier al weinig kansen voor onze 25-jarige Vilvoordse. Barty toonde op Roland Garros over een enorm potentieel te beschikken op gravel en lijkt ook op Wimbledon op ramkoers. De 23-jarige stoomde in sneltempo naar setwinst tegen Van Uytvanck. Even tegensputteren In set twee duurde het verzet van de Belgische tennister iets langer, maar zelfs onder druk gaf Barty amper een krimp. 'De Roger Federer van het vrouwentennis' liep snel uit tot 4-1. Van Uytvanck sputterde nog even tegen. Eerst liet ze een perfect spelletje optekenen op eigen opslag, daarna brak ze door de opslag van de Australische op love. Genoeg getreuzeld moest Barty gedacht hebben, want in geen tijd stond er 6-3 op het bord en mocht onze nummer 58 van de wereld haar racket opbergen. Niet té ver, want in het dubbelspel trakteerde ze zich samen met haar partner Greet Minnen gisteren wel op een plaats in de volgende ronde.