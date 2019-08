Het wordt een drukke dag voor de Belgen op de US Open. Van Uytvanck, Flipkens, Mertens en Goffin haspelen vandaag alle vier hun tweede ronde af, terwijl het duo Gille-Vliegen hun eerste ronde in het mannelijke dubbelspel proberen winnen.

De regen functioneerde woensdag als spelbreker op Flushing Meadows. Verschillende wedstrijden op tenniscourts zonder dak moesten uitgesteld worden, waaronder de matchen van David Goffin (ATP 15) en Alison Van Uytvanck (WTA 68). Nummer één van de wereld Novak Djokovic kon wel spelen en stootte in drie sets (6-4, 7-6, 6-1) door ondanks hinder aan de schouder. Ook de Zwitser Roger Federer veroverde een plaatsje in de derde ronde.

De wedstrijden van de Belgen werden zo verschoven naar donderdag, waardoor we vandaag in totaal zes landgenoten in actie zien. Naast Goffin en Van Uytvanck, tennissen ook Kirsten Flipkens (WTA 110) en Elise Mertens (WTA 26) vandaag in de tweede ronde. Wie ze live wil meevolgen, zal echter een beetje geduld moeten hebben want de uitgestelde matchen van woensdag krijgen voorrang.

In het dubbelspel starten de mannen vandaag aan hun vierde Grand Slam van het seizoen. Sander Gille en Joran Vliegen zijn aan een succesvolle tenniszomer bezig met eindzeges in Bratislava (Challenger), Bastad (ATP) en Gstaad (ATP). Nadien haalden ze nog de finale in Kitzbühel en en de halve finale in Winston-Salem. Nu hoopt het Belgisch duo dus ook op succes in New York.

Overzicht: Court 17 (vanaf 17u Belgsiche tijd): Alison Van Uytvanck - Qiang Wang (Chn/18) 1-0 (stopgezet). Court 5 (derde match): Kirsten Flipkens - Bianca Andreescu (Can/15). Court 6 (vanaf 17u Belgische tijd): Grégoire Barrère (Fra) - David Goffin. Court 7 (tweede match): Elise Mertens - Kristyna Pliskova (Tsj). Court 11 (vierde match): Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spa/Arg/8) - Sander Gille/Joran Vliegen

