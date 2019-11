David Goffin en co. hebben niet kunnen stunten tegen Australië. Ze verloren de twee enkelspellen, maar wonnen wel het dubbel na forfait. Zo is België uitgeschakeld in de Daviscup.

Het werd een dag om snel te vergeten voor de tennisbelgen. Zowel Steve Darcis als Belgisch nummer één David Goffin verloren kansloos hun enkelwedstrijden. In het dubbel werd dan weer wel gewonnen, maar dat kwam door forfait van de Australiërs. Bij een 2-0 voorsprong hadden die namelijk al genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.

Darcis onderging in de openingsset duidelijk de wet van de sterkste tegen een imponerende Kyrgios, die vooral superieur was op de eigen opslag met liefst 22 aces. In de tweede set zette onze landgenoot zijn voet helemaal naast de Australiër. Darcis kreeg in de erg spannende tiebreak ook twee setballen, maar verkwanselde ze telkens. Voor Kyrgios volstond de derde wedstrijdbal op het af te maken.

David Goffin (ATP 11) nam het in zijn enkelwedstrijd op tegen het 20-jarige toptalent Alex De Minaur, maar ook hij kon zelfs geen set winnen. Voor Goffin werd de eerste set tegen De Minaur een ware lijdensweg. Na nauwelijks 26 minuten stond het 6-0. In de tweede set kon de Luikenaar wel vlot meegaan. Bij 6-5, op de service van De Minaur, kreeg Goffin zelfs twee setballen, maar hij kon ze niet benutten en liep in de tiebreak tegen een opnieuw sterkere De Minaur aan. Het werd 6-0 en 7-6 (7/4).

België moest dan nog hopen op een kentering in het dubbelspel met Jordan Vliegen en Sander Gillé om nog een waterkansje te hebben op kwalificatie voor de kwartfinales. De Australiërs John Peers (ATP 26 dubbel) en Jordan Thompson (ATP 160 dubbel) hadden er echter door de 2-0 voorsprong geen zin meer in en gaven al na 1 spelletje op door een blessure.

België versloeg maandag nog wel Colombia met 2-1 en eindigt zo op een tweede plek. Enkel de groepswinnaars en de twee beste tweedes gaan door naar de kwartfinales. Daardoor had België nog kans om door te gaan, maar zowel Rusland (won een wedstrijd meer) als Rusland (won meer sets) staan al beter dan de Belgen, waardoor het team van kapitein Johan Van Herck zeker uitgeschakeld is.

