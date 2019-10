Kapitein Johan Van Herck heeft David Goffin, Kimmer Coppejans, Steve Darcis en dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen geselecteerd voor de finaleweek van de Davis Cup in Madrid.

Johan Van Herck, kapitein van het Belgische Davis Cupteam, heeft maandag zijn vijfkoppige selectie bekendgemaakt voor de finaleweek van de Davis Cup in Madrid, dat doorgaat van 18 tot 24 november. Het team bestaat uit David Goffin (ATP 13), Kimmer Coppejans (ATP 158), Steve Darcis (ATP 181) en dubbelspecialisten Sander Gillé (ATP 44 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38 in dubbel).

België neemt het in Madrid in zijn groep op tegen Australië en Colombia. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel. De zes groepswinnaars en de twee beste tweedes stoten door naar de kwartfinales. 'Deze selectie maken was toch bijzonder', zegt Van Herck, die Ruben Bemelmans (ATP 205) en Arthur De Greef (ATP 257) passeert. 'Met David, Kimmer, Steve, Sander en Joran, hebben we een sterk team met heel wat potentieel en opties om ons te kwalificeren voor de knock-outfase. We hebben de ervaring, het talent én de drive en teamspirit om voor de derde keer in vijf jaar tijd door te stoten tot ver in het toernooi.'

Zowel in 2015 (in Gent tegen Groot-Brittannië) als 2017 (in Rijsel tegen Frankrijk) haalde België de finale van de Davis Cup maar trok daarin aan het kortste eind. Vorig jaar bleken de Verenigde Staten in de kwartfinale te sterk. De Belgen kwalificeerden zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup (met achttien landen) door begin februari (met Coppejans, De Greef, Vliegen en Gillé) met 1-3 te winnen in Brazilië.

Voor Mister Davis Cup Steve Darcis, die vorige week nog zijn afscheid aankondigde, is het de laatste keer dat hij zal aantreden voor de Belgische ploeg.