De 18-jarige Canadese tennissensatie Bianca Andreescu is geen eendagsvlieg.

Ze won Indian Wells en veegde op weg naar haar cheque van 1,2 miljoen euro achtereenvolgens Qiang Wang (WTA 18), Garbiñe Muguruza (20), Elina Svitolina (6) en Angelique Kerber (8) van het veld, op de wereldranglijst schoot Bianca Andreescu van plaats 60 naar 18.

De 18-jarige Canadese, in februari 2016 derde op de wereldranglijst bij de juniores, kon het zelf amper vatten, want exact een jaar ervoor moest ze na een toernooi op de universiteitscampus van Toyota (Japan) afdruipen met 348 euro op zak. Ze stond 198e op de ranking, zat financieel volledig aan de grond en sleepte zich van blessure naar blessure. Klachten aan de schouder, pijn aan de rug en een stressfractuur aan de voet wogen op haar tienerlichaam. 'Ik zat niet op de beste plek, neen.'

Op Indian Wells verviervoudigde ze in één ruk haar verdiensten van de laatste twee jaar en werd ze de jongste winnares van de laatste twintig jaar. In 1999 was ... Serena Williams amper 17. 'Het is zeker', riep analiste Martina Navratilova. 'Dit is een blijvertje, geen eendagsvlieg.'

Ze begon als nummer 152 aan het nieuwe tennisseizoen, maar legde een bijna ongezien parcours af. De zeges tegen Venus Williams en Caroline Wozniacki, haar eerste WTA-finale in Auckland en de titels in Newport en Indian Wells waren de grote uitschieters, maar in het dames- én herencircuit noteerde bijna niemand voor een betere winst-verliesverhouding: 88 procent (31-4).

'De eerste profjaren waren een hel, maar tegelijk een levensles: niets kan mij nog uit mijn lood slaan', zei de tiener, wier ouders na hun studies in Roemenië naar Canada verhuisden.

In Canada smullen ze van hun jonge tennissterren, van wie de roots elders liggen. Félix Auger-Aliassime (18) heeft een Togolese vader en speelde onlangs zijn eerste ATP-finale, terwijl de 19-jarige Denis Shapalov (ATP 20) - met roots in Rusland - nog voor zijn eerste verjaardag van Tel Aviv naar Ontario verhuisde.