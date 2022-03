De Belgische vrouwentennisploeg neemt de plaats in van het geschorste Wit-Rusland in de finaleronde van de Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), zo bevestigde de Internationale Tennisfederatie ITF maandag.

Dat hing al langer in de lucht, maar werd pas vandaag/maandag bevestigd. Begin deze maand schorste de ITF immers Rusland en Wit-Rusland voor onbepaalde duur, na de inval in buurland Oekraïne. De ITF veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne en schorste de Russische en Wit-Russische federatie als leden. Daarnaast werden ook alle ITF-events in beide landen geannuleerd. Russische en Wit-Russische spelers kunnen wel individueel actief blijven in de ITF-tours.

Wit-Rusland zou het half april opnemen tegen België in de voorronde van de Billie Jean King Cup met als inzet een ticket voor de finaleronde. Nu is ons land daarvoor gekwalificeerd zonder te spelen. De plaats van Rusland wordt ingenomen door Australië. Hun tegenstander Slowakije mag daardoor rechtstreeks naar de finaleronde.

Bij de mannen vervangt Servië Rusland in de Davis Cup. De wildcard van Servië zal aan een ander land toegewezen worden. Zowel in de Davis Cup als Billie Jean King Cup is Rusland de uittredende kampioen.

Dat hing al langer in de lucht, maar werd pas vandaag/maandag bevestigd. Begin deze maand schorste de ITF immers Rusland en Wit-Rusland voor onbepaalde duur, na de inval in buurland Oekraïne. De ITF veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne en schorste de Russische en Wit-Russische federatie als leden. Daarnaast werden ook alle ITF-events in beide landen geannuleerd. Russische en Wit-Russische spelers kunnen wel individueel actief blijven in de ITF-tours. Wit-Rusland zou het half april opnemen tegen België in de voorronde van de Billie Jean King Cup met als inzet een ticket voor de finaleronde. Nu is ons land daarvoor gekwalificeerd zonder te spelen. De plaats van Rusland wordt ingenomen door Australië. Hun tegenstander Slowakije mag daardoor rechtstreeks naar de finaleronde. Bij de mannen vervangt Servië Rusland in de Davis Cup. De wildcard van Servië zal aan een ander land toegewezen worden. Zowel in de Davis Cup als Billie Jean King Cup is Rusland de uittredende kampioen.