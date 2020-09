Naomi Osaka ziet haar tweede titel op de US Open vertaald in een sprong van negen naar drie op de wereldranglijst.

De Japanse (5.780 punten) moet alleen de Australische Ashleigh Barty (8.717 punten) en de Roemeense Simona Halep (6.356 punten), die allebei afzegden door de coronapandemie, voor zich dulden.

De Wit-Russische Victoria Azarenka maakt eveneens een mooie sprong. De verliezend finaliste stijgt dertien plaatsen naar nummer veertien.

Elise Mertens blijft de beste Belgische. De Limburgse, die net als vorig jaar de kwartfinales bereikte in New York, moet wel twee posities inleveren en staat nog net in de top twintig. De twee andere landgenotes in de top 100 zakken eveneens. Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens gaan allebei vier banken achteruit en staan respectievelijk 64e en 76e. Dan volgen Greet Minnen (110e, -3), Ysaline Bonaventure (111e, +10) en Yanina Wickmayer (153e, -7).

Voor het eerst sinds haar nieuwe comeback heeft ook Kim Clijsters opnieuw een ranking. De 37-jarige Limburgse, die op de US Open in de eerste ronde verloor, maakt haar opwachting op plaats 1.015 met twaalf WTA-punten.

ATP-ranking

Bij de mannen zakt David Goffin op de nieuwe wereldranglijst van de tiende naar de elfde plaats. Hij haalde net als de voorbije drie jaar de achtste finales op de US Open maar wordt voorbijgestoken door Roberto Bautista Agut. De wissel tussen de Belg en de Spanjaard is de enige wijziging in de top tien.

De Oostenrijker Dominic Thiem behaalde zondag in New York zijn eerste grandslamzege maar ziet dat niet vertaald in winst op de ranking. De Oostenrijker blijft derde (met 9.125 punten) maar loopt wel flink in op de Serviër Novak Djokovic (10.860 punten) en de Spanjaard Rafael Nadal (9.850 punten). Die laatste was er niet bij op de US Open vanwege de coronapandemie. Djokovic werd dan weer uitgesloten in de achtste finale nadat hij een bal tegen een lijnrechter had geslagen.

De Duitser Alexander Zverev blijft ondanks zijn eerste grandslamfinale (die hij in vijf sets verloor van Thiem) hangen op de zevende plaats. Iets lager op de ranking is er wel een mooie winst voor de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Die stootte door naar de halve finales en wipt negen plaatsen vooruit naar nummer achttien.

Kimmer Coppejans, de tweede Belg in het klassement na Goffin, zakt van 155 naar 160. Ook Ruben Bemelmans gaat achteruit (-7, 220e).

