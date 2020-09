Kim Clijsters moet nog even wachten op haar eerste zege sinds haar tweede comeback. In de eerste ronde van de US Open verloor de 37-jarige Limburgse na een veelbelovend begin met 3-6, 7-5 en 6-1 van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 29).

'Ik wist eigenlijk niet goed waaraan ik me kon verwachten, want ik had mijn opponente nog niet live aan het werk gezien. In ieder geval ben ik erg goed aan de wedstrijd begonnen', zei Clijsters na afloop. 'Ik was agressief, serveerde goed en probeerde haar uit balans te brengen. In de tweede set waren er kansen, en dat was ook het geval in het begin van de derde set. Maar zij begon beter op te slaan en ze maakte gewoon minder fouten. Haar vertrouwen groeide en ik kwam steeds meer onder druk te staan. Ik heb alles gegeven. Het is niet dat ik vermoeid was in de derde set, maar het ontbrak me aan wat scherpte.' Kim Clijsters verloor voor het eerst in haar carrière in de eerste ronde van de US Open, waar ze in 2005, 2009 en 2010 de eindzege veroverde. Het voormalig nummer 1 van de wereld was uiteraard ontgoocheld na de nederlaag, maar ze was ook blij dat ze opnieuw op Flushing Meadows kon aantreden en dat ze haar eerste grandslamwedstrijd speelde sinds 2012. 'Ik zat twee weken in de bubbel om me op dit toernooi voor te bereiden. Ik kon niet aantreden in Cincinnati vanwege mijn blessure aan de buikspieren en heb hard gewerkt om te herstellen en speelklaar te zijn.' 'Ik had natuurlijk liefst deze wedstrijd gewonnen en ben dus ontgoocheld', vervolgde Clijsters. 'Maar van de drie officiële matchen die ik sinds mijn rentree heb gespeeld, was deze wedstrijd veruit de beste. Al een tijdje heb ik het gevoel dat ik een goed niveau kan bereiken. En daarom ben ik opnieuw beginnen tennissen. Het is een proces. Ik weet dat er hard gewerkt moet worden en dat ik wedstrijden zal verliezen. De voorbije weken heb ik alles gegeven in de VS. Ik heb goed getraind en goed gespeeld in de World Team Tennis. En ik vind dat ik elke keer een stap in de goede richting zet. Dat is het belangrijkste.' Hoe de komende weken eruit zullen zien, weet Clijsters niet. 'Ik kan niet zeggen of ik er op Roland Garros bij zal zijn. Want met de wildcards en eventuele quarantaines is het moeilijk plannen. De periodes zonder kinderen waren langer dan gewoonlijk. Ik kijk er naar uit een beetje thuis te zijn.' Ook Yanina Wickmayer (WTA 146) sneuvelde in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor met tweemaal 6-2 van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4), die in januari nog de Australian Open op haar naam schreef. 'Ik heb verloren, maar ik ben tevreden over mijn match', verklaarde Wickmayer. 'De score valt wat zwaar uit. Ik heb 17 winners geslagen en ging elf keer in de fout, dat is niet slecht. Maar zij speelde gewoon een perfecte wedstrijd.'