Kim Clijsters heeft vrijdag ook haar vierde enkelpartij gewonnen op de World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia). Deze keer zette ze de 27-jarige Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 37), in 2017 winnares van het US Open, met 5-2 opzij.

In het Greenbrier Resort haalde Clijsters het eerder al van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 51) en diens landgenotes Bernarda Pera (WTA 60) en Sofia Kenin, nummer vier van de wereld en de regerende Australian Open-kampioene.

Voor Clijsters was de wedstrijd tegen Stephens nochtans al de derde partij van de dag. In het gemengd dubbel haalde ze het met Neal Skupski eerder op vrijdag met 5-4 van Rajeev Ram en Bethanie Mattek-Sands. In het vrouwendubbel moest ze depanneren voor Kveta Peschke. Aan de zijde van Sabine Lisicki verloor ze met 5-2 van Mattek-Sands en Eugenie Bouchard.

Zaterdag komt Clijsters opnieuw in actie met New York Empire. Deze keer tegen Springfield Lasers.

In het Greenbrier Resort haalde Clijsters het eerder al van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 51) en diens landgenotes Bernarda Pera (WTA 60) en Sofia Kenin, nummer vier van de wereld en de regerende Australian Open-kampioene. Voor Clijsters was de wedstrijd tegen Stephens nochtans al de derde partij van de dag. In het gemengd dubbel haalde ze het met Neal Skupski eerder op vrijdag met 5-4 van Rajeev Ram en Bethanie Mattek-Sands. In het vrouwendubbel moest ze depanneren voor Kveta Peschke. Aan de zijde van Sabine Lisicki verloor ze met 5-2 van Mattek-Sands en Eugenie Bouchard. Zaterdag komt Clijsters opnieuw in actie met New York Empire. Deze keer tegen Springfield Lasers.