De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) heeft forfait gegeven voor het WTA-toernooi in Dubai. De organisatie heeft de tabel herschikt en koppelde Clijsters in haar eerste wedstrijd aan Gabine Muguruza, de verliezend finaliste van de Australian Open.

Een grote verrassing is het eigenlijk niet dat Kiki Bertens (WTA 8) verstek geeft voot het toernooi van Dubai. De Nederlandse speelde vandaag namelijk nog de finale van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg, dat ze trouwens ook won. Op twee dagen nog naar Dubai vliegen en daar acclimatiseren, leek geen goede optie te zijn voor Bertens.

Daardoor hebben de organisatoren van het Dubai Duty Free Tennis Championschips zondag nog de tabel moeten omgooien. Kim Clijsters werd daarbij in haar eerste wedstrijd gekoppeld aan Gabine Muguruza. De Spaanse ex-nummer 1 van de wereld speelde enkele weken geleden nog de finale van de Australian Open, maar verloor die van de Amerikaanse Sofia Kenin.

Met de Spaanse treft Clijsters geen speelster meer uit de top-tien, maar de opdracht wordt er niet eenvoudiger op. Muguruza was de laatste seizoenen wat op de dool, tuimelde naar beneden in het klassement, maar is een absoluut toptalent. De 26-jarige Spaanse en huidige nummer 16 van de wereld won namelijk al twee grandslams (Roland Gorras in 2016 en Wimbledon in 2017) en stond in 2017 ook vier weken op nummer 1 van de wereld.

De wedstrijd staat geprogrammeerd op maandag en zal niet starten voor 19u plaatselijke tijd (16u Belgische tijd). Dat maakte de organisatie van het toernooi zondag bekend.

Clijsters en Muguruza zullen op Centre Court spelen, maar eerst worden op dat veld nog de partijen tussen Amanda Anisimova (WTA 29) en Barbora Strycova (WTA 30) en tussen Alison Riske (WTA 18) en Ons Jabeur (WTA 45) afgewerkt. De eerste wedstrijd begint om 14u plaatselijke tijd (11u Belgische tijd).

Voor de 36-jarige Clijsters is het toernooi in Dubai haar comeback na meer dan zeven jaar afwezigheid van de tenniscourts. Clijsters nam in het verleden nooit eerder deel in Dubai. De recordhoudster van het toptoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten is nog steeds Justine Henin, met vier overwinningen (2003, 2004, 2006 en 2007).

Clijsters: 'Muguruza is sterk'

Kim Clijsters keek in haar persconferentie in aanloop naar haar comeback uit naar het treffen met Muguruza, maar benadrukte dat winnen heel moeilijk zal zijn.

'Het was ook fijn geweest te spelen tegen Kiki Bertens', begon Clijsters. 'Maar Muguruza is voor mij ook goed. Ik ben op dit moment niet bezig met tegenstanders. Ik focus op mijn eigen spel. Het is opnieuw wennen. Ik moet het spel en de opslag van mijn opponent opnieuw leren lezen, snelheid maken en op het juiste moment anticiperen. Dat is niet makkelijk in het begin, maar ik heb het gevoel dat het op training steeds beter lukt. En dat maakt me blij. Ik heb hier de voorbije week goed kunnen trainen met verschillende speelsters, onder meer met Simona Halep, en ik heb zoveel mogelijk geprobeerd wedstrijdsituaties te imiteren.'

Het wordt het eerste duel tussen Clijsters en Muguruza. 'Ik heb Muguruza vaak zien spelen en het is iemand die ervan houdt in het terrein te spelen en de balwisselingen te dicteren', vervolgde Clijsters. 'Ik moet haar proberen onder druk te zetten. Ik ben zelf een echt competitiebeest, maar ik moet realistisch zijn. Het wordt zeer moeilijk om een speelster zoals Muguruza nu al te kloppen. Maar ik ga ervoor gaan. In zo'n wedstrijden kan ik ook het meeste leren.'

Clijsters ging tot slot nog even in op de hooggespannen verwachtingen. 'Ik heb in mijn hoofd ook verwachtingen, maar misschien niet dezelfde als de pers. Ik ben ook niet van plan een heel jaar door te spelen. Ik stel mijn kalender op in functie van mijn familie. Er is de voorbije zeven jaar veel veranderd in het vrouwentennis. Op de Australian Open zag ik als commentator Naomi Osaka sterk spelen en zag ik Coco Gauff bevestigen. Op de US Open vorig jaar was er de doorbraak van Bianca Andreescu. Allemaal indrukwekkend om te zien. Het niveau is heel hoog. Ik ga oplossingen moeten vinden voor hun spel. Maar daar voel ik me klaar voor.'

