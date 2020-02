De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) heeft forfait gegeven voor het WTA-toernooi in Dubai. De organisatie heeft de tabel herschikt en koppelde Clijsters in haar eerste wedstrijd aan Gabine Muguruza, de verliezend finaliste van de Australian Open.

Een grote verrassing is het eigenlijk niet dat Kiki Bertens (WTA 8) verstek geeft voot het toernooi van Dubai. De Nederlandse moet vandaag namelijk nog de finale van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg spelen. Op twee dagen nog naar Dubai vliegen en daar acclimatiseren, leek geen goede optie te zijn voor Bertens.

Daardoor hebben de organisatoren van het Dubai Duty Free Tennis Championschips zondag nog de tabel moeten omgooien. Kim Clijsters werd daarbij in haar eerste wedstrijd gekoppeld aan Gabine Muguruza. De Spaanse ex-nummer 1 van de wereld speelde enkele weken geleden nog de finale van de Australian Open, maar verloor die van de Amerikaanse Sofia Kenin.

Met de Spaanse treft Clijsters geen speelster meer uit de top-tien, maar de opdracht wordt er niet eenvoudiger op. Muguruza was de laatste seizoenen wat op de dool, tuimelde naar beneden in het klassement, maar is een absoluut toptalent. De 26-jarige Spaanse en huidige nummer 16 van de wereld won namelijk al twee grandslams (Roland Gorras in 2016 en Wimbledon in 2017) en stond in 2017 ook vier weken op nummer 1 van de wereld.

Voor de 36-jarige Clijsters is het toernooi in Dubai haar comeback na meer dan zeven jaar afwezigheid van de tenniscourts. Clijsters nam in het verleden nooit eerder deel in Dubai. De recordhoudster van het toptoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten is nog steeds Justine Henin, met vier overwinningen (2003, 2004, 2006 en 2007).

'Graag in finale zien'

'Er doen zo veel sterren uit het circuit mee aan ons toernooi, dat het onvermijdelijk was om zulke affiches al vanaf het begin van het toernooi te krijgen', legde toernooidirecteur Salah Tahlak uit bij de presentatie van het evenement. 'Het is uiteraard een heel grote eer om Kim Clijsters voor haar eerste wedstrijd te mogen ontvangen in Dubai. Haar wacht meteen een grote uitdaging'.

Tahlak heeft duidelijk een zwak voor de vroegere nummer één in de wereld, die dinsdag in actie komt en hij als een legende van het vrouwentennis beschouwt. Hij vertrouwde haar bij haar aankomst zelfs toe dat hij haar graag in de finale zou zien op zaterdag 22 februari.

'Ik ben heel blij dat ze hier aanwezig is', ging hij voort tegen VTM. 'Ik heb haar op een dag in Wimbledon eens gevraagd wanneer ze een toernooi zou willen spelen in Dubai en ze vertelde me dat ze het op een dag zou doen. In elk geval kon ze haar moment niet beter kiezen met het vieren van onze twintigste verjaardag. Ze gaat geen makkelijke wedstrijd tegemoet tegen Muguruza, maar ze kan terugvallen op haar ervaring en dat kan haar helpen om het verschil te maken'.

