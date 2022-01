Novak Djokovic reist met een vrijstellingsvergunning naar Australië af om deel te nemen aan de Australian Open. Dat heeft de Servische nummer 1 van de wereld dinsdag in een bericht op Instagram gemeld.

Bij de Australian Open (17-30 januari) zijn in principe alleen spelers welkom die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Djokovic wilde de voorbije maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is omdat het voor hem een privékwestie is. Zijn deelname aan de Australian Open leek zo hoogst onzeker, maar de Serviër krijgt in de vorm van een vrijstellingsvergunning een reddingsboei toegeworpen.

Djokovic bouwde de afgelopen dagen de spanning in aanloop naar de Australian Open aardig op. De Serviër meldde zich vorige week nog af voor de landenwedstrijd met Servië op de ATP Cup in Sydney, die zaterdag begon.

De 34-jarige Serviër, negenvoudig winnaar van het toernooi in Melbourne, gaat op jacht naar zijn 21e grandslamtitel. Hij deelt met twintig titels nu het record met Roger Federer en Rafael Nadal. De Zwitser ontbreekt vanwege een knieoperatie in Melbourne.

'Gelukkig nieuwjaar, allemaal!', schreef Djokovic op Instagram bij een foto waar hij op het vliegveld poseert. 'Ik wens jullie allemaal gezondheid, liefde en al het geluk. Ik hoop dat jullie liefde en respect tonen voor iedereen op deze prachtige planeet. Ik heb de afgelopen periode een geweldige tijd gehad met mijn geliefden en ik ga vandaag 'Down Under' met een vrijstellingsvergunning. Laten we beginnen aan 2022!'.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

