Na een teleurstellend seizoen heeft David Goffin de samenwerking met zijn Zweedse trainer Thomas Johansson beëindigd.

Dat meldde de 29-jarige Luikenaar vandaag via sociale media.

Goffin, het nummer 14 op de ATP-ranking, post op Instagram: 'Na twee jaar hebben Thomas en ik besloten de samenwerking stop te zetten. Ik wil hem bedanken voor al wat hij voor me gedaan heeft en voor de momenten die we samen gedeeld hebben. Ik wens hem het beste voor de toekomst.'

Johansson werd coach van Goffin in februari 2019, een maand nadat de Belgische nummer een afscheid genomen had van Thierry Van Cleemput. In 2016 had de Zweedse grandslamwinnaar (Australian Open 2002) Goffin ook al onder zijn hoede gehad.

