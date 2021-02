De Belgische tennishoop bij de mannen werd in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de nummer 113 van de wereld. Goffin blijft dus tevergeefs zoeken naar zijn beste vorm van 2017.

Het is geen al te fraaie vaststelling: in zijn laatste zes toernooien werd David Goffin vijf keer uitgeschakeld in de eerste ronde. En niet door kleppers. Mindere goden is zelfs al te veel lof voor zijn tegenstanders, want de best geklasseerde stond zelfs niet eens in de top 40. Drie tegenstanders behoorden nog niet tot de beste 100 spelers ter wereld. Een grote verrassing is het sinds eind vorig jaar ook niet meer. David Goffin heeft een vertrouwenscrisis en vindt geen enkel plezier meer in het spelletje. Wat een contrast met 2017 toen de Belgische nummer 1 zijn derde en vierde toernooiwinst behaalde in Tokio en Shenzhen en toen hij in de ATP Masters, het jaarlijkse officieuze WK met de beste acht spelers van het jaar, in één week tijd Roger Federer en Rafael Nadal versloeg. In de finale bleek Grigor Dimitrov echter te sterk. Goffin was dat jaar oppermachtig. Hij stond comfortabel op een zevende plek in de top tien en misschien, zo werd er gezegd, zat er de komende jaren wel een grandslamfinale in. Met andere woorden, vertrouwen te over bij de Belg.Maar 2018 viel erg tegen. Door blessures miste Goffin een groot deel van het seizoen en verloor hij wedstrijden die hij het jaar voordien nooit zou verloren hebben. En ondertussen kwam er ook een hele nieuwe generatie boven water met uitstekende tennissers als Medvedev, Zverev en Tsitsipas die Goffin voorbij staken in de stand. Het vertrouwen ebde stilaan weg.Aan het einde van het jaar voelde ook Goffin dat het niet meer goed zat en ging hij over tot een trainerswissel. Thierry Van Cleemput, met wie hij nauw samenwerkte sinds 2014, werd vervangen door Thomas Johansson. De Zweed moest een nieuwe vibe creëren en hem die laatste procentjes aanreiken om de absolute top te bestormen.2019 was geen slecht jaar voor Goffin. Op de Australian Open en Roland Garros bereikte hij de derde ronde, op de US Open was het eindstation de vierde ronde en in Wimbledon knokte de Belg zich zelfs tot de kwartfinale. En ondertussen bereikte Goffin ook tweemaal de finale van een ATP-toernooi met Halle en Cincinnati. Steeds werd hij uitgeschakeld door Federer, Nadal, Djokovic of Medvedev. Geen schande, maar die uitstekende vorm van 2017 was er niet. Daarvoor zijn een derde of vierde ronde op een grand slam gewoon te weinig.In 2020 moest Goffin eindelijk die stap hoger zetten en opnieuw dat vertrouwen van 2017 vinden. Dat lukte ook aardig met wat goeie prestaties aan het begin van het seizoen en een verdienstelijke derde ronde in Melbourne, na een viersetter tegen Roebljev, een van die andere grote talenten. Maar toen gooide ook voor Goffin corona veel roet in het eten. De wedstrijden werden steeds uitgesteld en ook zijn huwelijk met Stéphanie moest keer op keer naar een nieuwe datum verschoven worden. Het woog zwaar op de 30-jarige tennisser die enorm gedemotiveerd raakte. Op de US Open was daar echter nog niet veel van te merken. Een positieve Goffin bracht mooi tennis en werd in de vierde ronde uitgeschakeld tegen een sterke Denis Shapovalov, nog zo een coming man. Maar daarna was het vet van de soep. Op Roland Garros werd Goffin zonder pardon al in de eerste ronde uitgeschakeld door het 18-jarige supertalent Jannik Sinner en even later kreeg hij ook nog eens zelf corona. Na even rusten en herstellen pikte Goffin de draad weer op, maar hij bleek nog maar een schim van zichzelf. In Antwerpen was Marcos Giron, de nummer 94 van de wereld, te sterk en ook in Parijs moest Goffin al in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in Norbert Gombos, 105e op de wereldranglijst. 'Ik kan mezelf niet meer opladen voor de wedstrijd en heb er geen plezier meer in', liet Goffin toen optekenen. En nadat coach Johansson ook publiekelijk de lakse houding van zijn pupil bekritiseerde, besloot Goffin een einde te maken aan de samenwerking met de Zweed. Om opnieuw vertrouwen en plezier te vinden, koos hij nu voor Germain Gigounon, een van zijn beste vrienden. 'Ik wil me opnieuw amuseren en met hem gaan we terug naar de basis en mijn sterke punten', klonk het.De nieuwe aanpak leek aan het begin van het jaar ook zijn vruchten af te werpen met een halve finale in Antalya. Maar het bleek slechts om een heropflakkering te gaan. Op het ATP-toernooi van Melbourne ging Goffin er opnieuw in de eerste ronde uit. Dit keer tegen de 17-jarige Carlos Alcaraz, de nummer 146 van de wereld. Nadat ook in de Australian Open opnieuw werd verloren in de eerste ronde van een onbekende speler lijkt het dus dat de oude problemen ook met de nieuwe coach niet zijn verholpen. Het vertrouwen en de spelvreugde zijn ver te zoeken bij de Belg. Het nieuwe doel van Goffin zijn de Spelen in Tokio. Dat is nog vijf maanden verwijderd. Wat zou het mooi zijn om net daar waar hij zijn laatste toernooi won in 2017, zijn lange zoektocht naar plezier en vertrouwen af te ronden.