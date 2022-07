Drie jaar na zijn laatste kwartfinale in een grandslamtoernooi staat hij opnieuw tussen de beste acht spelers van Wimbledon. En dat na jaren van vertwijfeling en slechte resultaten. Marc De Hous, commentator bij Eurosport en ex-coach van Kim Clijsters, analyseert de comeback van de beste Belgische tennisser aller tijden.

Had je dit nog verwacht van Goffin na al die mindere jaren?Marc De Hous: 'Als je z'n voorjaar bekijkt, dan echt helemaal niet. Dat was opnieuw dramatisch. Maar na zijn prestaties op gravel en gras, lijkt hij een heel andere speler te zijn geworden. Hij had zijn pijlen ook op Roland Garros en Wimbledon gericht en dat is prachtig gelukt.''Het is vooral ook indrukwekkend omdat we de laatste jaren hoorden dat hij enorm aan zichzelf twijfelde. Dat is toch verrassend, want hij was ooit nummer 7 van de wereld. Dat is een prestatie van wereldklasse, dat moet je echt beseffen. Er zijn genoeg grote talenten geweest die het nooit tot de top 10 schopten, maar Goffin is het wel gelukt. Als je dan nog twijfelt aan jezelf... dat is hallucinant, eigenlijk. Het toont nog maar eens aan hoe belangrijk mentale gezondheid is geworden in het tennis en in de sport in het algemeen. Spelers zeggen zelf al dat 95% van het resultaat afhangt van je mentale staat.'Is Goffin nu echt helemaal terug? De Hous: 'Toch wel. Je kan dat afmeten aan de hand van twee zaken: zijn return en zijn houding op het veld. Op het vlak van returns behoort hij tot de absolute top. En je ziet nu ook hoe vlot het allemaal weer gaat. Eens hij die eerste bal heeft teruggeslagen, vliegt hij over het veld. Alles lijkt zo makkelijk te gaan, ineens.' 'En dan heb je nog zijn houding. Vroeger werd hem vaak verweten dat hij te veel de ideale schoonzoon speelde op het veld. Hij was veel te stil. Nu is dat helemaal anders. Vooral tegen Tiafoe in de vierde ronde liet hij echt van zich horen. Je moet niet heel de tijd een punt vieren, maar op de belangrijke momenten moet je tonen dat je er staat. En daarin is Goffin enorm gegroeid.'Waar komt die ommekeer vandaan? De Hous: 'Moeilijk te zeggen, maar het is wel een heel lang proces geweest. Erg zwaar ook voor de het team en de coach. Die weten tot wat hun speler in staat is, maar als het niet klikt en het zit niet goed in het hoofd, dan sta je eigenlijk machteloos. Bij Goffin kwamen daar ook blessures bij de afgelopen jaren met zijn heup, een bal in zijn oog, ... Dat zijn allemaal zaken die enorm frustrerend zijn. Op een bepaald moment verloor hij zo veel dat hij zelfs opnieuw een challenger ging spelen voor de punten en het plezier terug te vinden.''En dan plots is hij helemaal terug en wint hij toernooien met Montpellier vorig jaar en Marrakech twee maanden geleden. Het was wachten op dat ene moment wanneer alles als een puzzel in elkaar valt. Uiteindelijk gaat het allemaal om vertrouwens, dat zien we nu duidelijk terug.'Wat mogen we nu verwachten van hem in de kwartfinale? Met Cameron Norrie, het nummer 12 van de wereld, staat hij tegenover een lastige tegenstander, maar ook een tegen wie hij niet kansloos is.De Hous: ' Het is een unieke gelegenheid voor Goffin om die halve finale te halen. Hij gaat als underdog die wedstrijd in, daar moet hij van profiteren. De druk zal er zeker zijn, maar bij Norrie zal die nog groter zijn, als aanvoerder van het Britse tennis. De pers zit er dicht op, hij is dé hoop van het vaderland momenteel op Wimbledon. Die stress zal Goffin niet hebben. Hij heeft niets te verliezen.'Ondertussen is Goffin al 31. Wat hebben de komende jaren nog in petto voor hem? De Hous: 'Alles zal afhangen van het mentale aspect, maar de boost die hij uit deze prestatie krijgt, zal enorm zijn. Ik denk dan ook dat we een heel mooi najaar mogen verwachten van Goffin. Eentje dat veel beter zal zijn dan de eerste maanden van dit seizoen. En daarna is het hopen dat we nog een aantal mooie jaren met hem zullen beleven, als hij ook gespaard blijft van blessures.' 'Op je 31ste ben je ook nog niet te oud voor een comeback aan de absolute top. Hij heeft wel weer pech dat door de pandemie eerst en dan de oorlog in Oekraïne en het weigeren van Russische spelers op Wimbledon, de punten bevroren worden in deze editie. Daardoor zal hij niet stijgen in het klassement door deze prestatie en zelfs een beetje dalen. Aan de andere kant heeft hij in het najaar amper punten te verdedigen, dus daar kan hij helemaal rustig aan beginnen en zonder stress de terugkeer naar de top verderzetten. En laten we hopen dat hij daarna fysiek en mentaal in orde blijft.'