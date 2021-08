David Goffin doet maandag een slechte zaak op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar tuimelt elf plaatsen naar beneden en belandt op nummer 30.

Belgiës beste tennisser betaalt met het forse verlies zijn snelle exit op het toernooi van Cincinnati. Hij ging er vorige week al in de eerste ronde uit bij zijn comeback na een enkelblessure. In 2019 haalde Goffin nog de finale van het Western & Southern Open en daardoor moet hij 580 punten inleveren. Vorig jaar, toen Goffin in Cincinnati in de derde ronde moest inpakken, werden de rankings bevroren gezien de coronacrisis.

De Duitser Alexander Zverev won de titel op het Masters 1.000-toernooi en springt over de Spanjaard Rafael Nadal naar de vierde plaats. Het is de enige wijziging in de top tien. Die wordt nog steeds aangevoerd door de Serviër Novak Djokovic voor de Rus Daniil Medvedev en de Griek Stefanos Tsitsipas.

