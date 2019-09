David Goffin kan niet stunten tegen Roger Federer

David Goffin (ATP-15) heeft zich niet voor de kwartfinales van het US Open kunnen plaatsen. De 28-jarige Luikenaar slaagde er zondag niet in Roger Federer (ATP-3) een strobreed in de weg te leggen. In 1 uur en 19 minuten maakte de 38-jarige Zwitser er 6-2, 6-2 en 6-0 van.

Belg David Goffin en actie tegen Roger Federer tijdens de US Open in New York, 1 september 2019 © Belga

Om een plaats in de halve finale gaat Federer het hardcourt van Flushing Meadows op voor een duel met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-78) of de Australiër Alex de Minaur (ATP-38). Federer kan zich een elfde keer bij de laatste vier scharen in New York. Vijf keer won hij het toernooi: van 2004 tot 2008, in 2009 en 2015 was hij runner-up.