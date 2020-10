David Goffin (ATP 13) heeft positief getest op het coronavirus en zal komende week niet deelnemen aan het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg.

'Slecht nieuws', schreef Goffin op Instagram. 'Nadat ik gisteren een positieve covid-test aflegde, moet ik afhaken voor Sint-Petersburg. Voorlopig voel ik me goed. Ik ga in isolatie en als alles goed verloopt, keer ik terug in Antwerpen.'

De European Open, onderdeel van de ATP World Tour, staat van 19 tot en met 25 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen op de agenda. Goffin is er een van de publiekstrekkers.

'Slecht nieuws', schreef Goffin op Instagram. 'Nadat ik gisteren een positieve covid-test aflegde, moet ik afhaken voor Sint-Petersburg. Voorlopig voel ik me goed. Ik ga in isolatie en als alles goed verloopt, keer ik terug in Antwerpen.' De European Open, onderdeel van de ATP World Tour, staat van 19 tot en met 25 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen op de agenda. Goffin is er een van de publiekstrekkers.