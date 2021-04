David Goffin verliest maandag op de nieuwe ATP-ranking een positie. De Luikenaar staat nu vijftiende.

Goffin wordt voorbijgestoken door de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Die veroverde zondag in Marbella zijn vijfde toernooizege en wipt van plaats vijftien naar twaalf. De Italiaan Lorenzo Sonego klimt door zijn titel in Cagliari, de tweede uit zijn carrière, zes plaatsen omhoog en belandt op nummer 28. Helemaal bovenaan het klassement verandert er niets. De Serviër Novak Djokovic behoudt de eerste positie voor de Rus Daniil Medvedev en de Spanjaard Rafael Nadal. Ook de rest van de top tien wijzigt niet. Deze week zijn de topspelers aan de slag op het gravel in Monte Carlo. David Goffin plaatste er zich zondag al voor de tweede ronde. Lager op de ranking blijft Kimmer Coppejans (175e, -7) de tweede Belg voor Ruben Bemelmans.