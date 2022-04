David Goffin heeft een einde gemaakt aan zijn gestage daling op de ATP-ranking. De Belgische nummer 1 won zondag het ATP 250-toernooi in Marrakech en bekleedt op de maandag verschenen ranking plaats 47. (+27).

Goffin stond twaalf maanden geleden op de 15e plaats. Na zijn blessure aan zijn linkerknie en het voortijdige einde van het seizoen eind augustus, stond hij eind 2021 nog maar 39e. Hij zakte nadien verder weg maar kan nu weer naar omhoog kijken.Goffin moet echter nog geen victorie kraaien. Deze week verdedigt hij immers de punten van zijn kwartfinaleplaats vorig jaar in Monte Carlo. Op het prestigieuze toernooi evengoed doen lijkt dit jaar lastig, want in de achtste finales treft hij mogelijk nummer 1 van de wereld Novak Djokovic.

Voorts weinig veranderingen in de top van het klassement, de top 16 bleef ongewijzigd. Djokovic blijft de Rus Daniil Medvedev, Duitser Alexander Zverev, Spanjaard Rafael Nadal en Griek Stefanos Tsitsipas, de titelverdediger in Monte Carlo, voor. De andere Belgische spelers volgen lager op de ranking. Zizou Bergs staat nog net in de top 200 op de 195e plaats (+1). Kimmer Coppejans is 261e (-13) en Ruben Bemelmans 301e (-5).

Goffin stond twaalf maanden geleden op de 15e plaats. Na zijn blessure aan zijn linkerknie en het voortijdige einde van het seizoen eind augustus, stond hij eind 2021 nog maar 39e. Hij zakte nadien verder weg maar kan nu weer naar omhoog kijken.Goffin moet echter nog geen victorie kraaien. Deze week verdedigt hij immers de punten van zijn kwartfinaleplaats vorig jaar in Monte Carlo. Op het prestigieuze toernooi evengoed doen lijkt dit jaar lastig, want in de achtste finales treft hij mogelijk nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Voorts weinig veranderingen in de top van het klassement, de top 16 bleef ongewijzigd. Djokovic blijft de Rus Daniil Medvedev, Duitser Alexander Zverev, Spanjaard Rafael Nadal en Griek Stefanos Tsitsipas, de titelverdediger in Monte Carlo, voor. De andere Belgische spelers volgen lager op de ranking. Zizou Bergs staat nog net in de top 200 op de 195e plaats (+1). Kimmer Coppejans is 261e (-13) en Ruben Bemelmans 301e (-5).