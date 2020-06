David Goffin heeft zondagavond voor het eerst sinds 20 februari weer eens een tenniswedstrijd mogen spelen, op de Ultimate Tennis Showdown, een uniek exhibitietoernooi. De Luikenaar verloor er van Richard Gasquet... na sudden death met 3 kwarten tegen 2.

David Goffin (ATP 10) heeft voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus een tenniswedstrijd gespeeld, zondagavond in Sophia-Antipolis, in het zuiden van Frankrijk. De Luikenaar nam het op tegen de 33-jarige Fransman Richard Gasquet (ATP 50), in het kader van de Ultimate Tennis Showdown, een uniek exhibitietoernooi achter gesloten deuren. Vijf weekends lang komen verschillende tien toppers uit de tenniswereld - met de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) als grootste trekpleisters - naar het zuiden van Frankrijk. De eerste wedstrijd van Goffin verliep uiteindelijk niet succesvol. De 29-jarige Belg verloor na een spannend gevecht met... 13-11, 12-14, 12-11, 10-15 en 2-0.

'Het is een bijzondere ervaring', vertelde de Belgische nummer 1. 'Zonder publiek lijkt het op een trainingspotje, maar de aanwezigheid van de coaches en de andere spelers, alsook de verbinding met de fans via de livestream, maakt dat iedereen zijn beste beentje wil voorzetten. Het ging er ook heftig aan toe. Mijn hart ging er bij momenten flink tekeer', lachtte hij. 'Ik had het derde kwart altijd moeten winnen, maar de muziek die ineens uit de luidsprekers spatte deed mij de das om (NvdR : hij sloeg een dubbele fout). Spijtig, maar dat moet je er bijnemen. Ik heb het tennis enorm gemist. Het plezier van op een bal te mogen slaan, alsook de adrenaline van een wedstrijd. Ik zal dit toernooi zeker niet als een exhibitie benaderen, maar iedere wedstrijd voluit gaan.'

Geen sets, maar kwarten

David Goffin was de eerste speler om toe te zeggen toen Patrick Mouratoglou, de organisator van het toernooi en al jarenlang coach van Serena Williams, hem polste voor deelname aan zijn evenement. De Franse topcoach hoopt met dit toernooi het tennis te helpen 'zich heruit te vinden om een jonger publiek aan te trekken'. Vandaar dat elke wedstrijd - die zonder opwarming begint - in vier kwarten van tien minuten werd opgedeeld, waar de spelers om beurt telkens twee punten achter elkaar mogen serveren. De deelnemers kunnen ook nog eens 'jokers' inzetten, kaarten die bijvoorbeeld instaan voor een verdriedubbeling van de waarde van een punt of de tegenstander maar één opslag gunnen. En iedere coach kan via een buzzer op elk moment een time-out van 30 seconden inroepen.

Vooruitstrevend of eerder een beetje maf? Voor David Goffin maakt het weinig uit. Het gaat de Luikenaar, die voor de gelegenheid de bijnaam 'The Wall' van de organisatoren kreeg toegewezen, vooral om opnieuw een bepaald gevoel van competitie terug te vinden na bijna vier maanden zonder tennis. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert namelijk van 20 februari, waar hij in de tweede ronde van het Open Provence 13, het ATP 250-toernooi van Marseille, van de Wit-Rus Egor Gerasimov verloor.

Mouratoglou is al jaren de coach van Serena Williams © GETTY

Zwaar najaar in zicht

'De vreugde van het spel is belangrijk, maar het zal mij vooral gaan om mijn niveau zo snel mogelijk terug te vinden', zei hij verder. 'Ik heb dit aparte formaat niet bepaald geoefend. Ik heb geprobeerd mij goed te voorbereiden, door met sterk serverende spelers en hard hitters te trainen. Gasquet heeft een ongelooflijke backhand. Ik moest het dus tactisch goed zien aan te pakken. Ik heb mijn 'Winners count x3' troefkaart goed gebruikt, maar de opslag liep nog niet op wieltjes en ik heb een paar foutjes te veel gemaakt. De 30 seconden time-out regel is ook een tof idee. De coach zou namelijk wel eens beslissend kunnen zijn in deze wedstrijden, want je kan niet verwachten dat de machine onmiddellijk goed geolied is. Mijn kracht ligt in het vroegtijdig nemen van de bal en het openen van de court, maar dat steunt op vertrouwen en vorm. Dat kom ik hier zoeken.'

Er wacht voor David Goffin en co namelijk nog een druk najaar, indien de wereld van een tweede golf coronavirus gespaard blijft. Op de kalender van de ATP Tour prijken namelijk nog twee grandslams in een maand tijd op het programma - hoewel er achter de US Open eind augustus een heel groot vraagteken staat - en enkele andere belangrijke Masters 1000-toernooien, zoals Madrid en Rome. Die wedstrijden 'en petit comité' tijdens deze Ultimate Tennis Showdown kunnen dus goed van pas komen.

'Ik probeer mij momenteel niet al te druk maken', liet hij nog optekenen. 'Twee grandslams zo kort achter elkaar spelen zal heel lastig zijn, als men weet hoe zwaar zo'n toernooi fysiek en mentaal weegt. We zien wel wat de nabije toekomst (de ATP en WTA moeten normaal deze week meer toelichting over het vervolg van het seizoen geven, nvdr.) brengt. In het ongewisse blijven is voor ons, die gewoon zijn duidelijke routines te hebben, niet eenvoudig, maar ik veronderstel dat we er wel zullen uit geraken. Ondertussen is dit iets leuks om naar uit te kijken...'

Vanavond/maandagavond om 18u30 mag hij in ieder geval weer aan de bak tegen de 24-jarige Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8), halve finalist op de US Open van vorig jaar.

S.F.

