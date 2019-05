David Goffin heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros, de tweede grandslam van het tennisseizoen, en treft daarin toernooifavoriet Rafal Nadal.

Goffin, 29e op de ATP-wereldranglijst, versloeg in de tweede ronde de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 85). Na 1 uur en 49 minuten stond de 6-2, 6-4 en 6-3 eindstand op het scorebord van court 14.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 19-jarige Kecmanovic. Goffin begon de match met een break en deed dat nog eens over in het zevende game, goed voor 6-2 winst in de openingsset.

In de tweede set verloren beide spelers hun eerste opslagspel. Goffin brak daarna nog een tweede keer (2-1) en gaf die voorsprong niet meer uit handen (6-4).

De derde set ging gelijk op tot 3-3. Toen forceerde Goffin de break en stoomde door naar 6-3 setwinst en de match.

Nadal

Goffins tegenstander in de derde ronde (zestiende finales) wordt niemand minder dan toernooifavoriet en elfvoudig winnaar Rafael Nadal. De Spaanse gravelkoning klopte de Duitser Yannick Maden (ATP 114) in drie sets na 2 uur en 9 minuten: 6-1, 6-2 en 6-4.

Goffin speelde al vier keer tegen Nadal. De Spanjaard won de drie vorige ontmoetingen op gravel (in Barcelona 2018, Madrid 2017 en Monte Carlo 2017). Belgiës beste tennisser haalde het eind 2017 tijdens de Masters in Londen (indoor hardcourt).

Goffin haalde vorig jaar de vierde ronde in Parijs. De bijna 33-jarige Nadal mikt op een twaalfde titel aan de Porte d'Auteuil in Parijs (na 2005-2008, 2010-2014, 2017 & 2018).

Vrouwen

Ook Elise Mertens (WTA 20) kwalificeerde zich woensdag voor de derde ronde en speelt daarin tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12).

Mertens zette in de tweede ronde de Franse Diane Parry (WTA 457) opzij met 6-1 en 6-3. Sevastova won met 6-2 en 6-4 van de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 100).

Het wordt het tweede duel tussen de 23-jarige Limburgse en de 29-jarige Letse. Die won de vorige ontmoeting, in 2017 op gras in Mallorca, in drie sets.

Sevastova neemt voor de zevende keer deel aan Roland Garros. Een derde ronde in 2017 is haar beste uitslag. Op de US Open van vorig seizoen stootte de Letse door tot de halve finales, haar mooiste resultaat tot dusver op een grandslam.

Mertens staat voor de derde keer op de hoofdtabel in Parijs. Na een derde ronde in 2017 haalde ze vorig jaar de vierde ronde.