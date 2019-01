David Goffin verovert eerste dubbeltitel bij comeback

De Frans-Belgische tandem klopte in de finale de Nederlanders Robin Haase en Matwé Middelkoop in 5-7, 6-4 en 10/4 in de supertiebreak. De partij nam 1 uur en 25 minuten in beslag.

Het was de eerste keer dat de 28-jarige Goffin de dubbelfinale van een ATP-toernooi bereikte, en meteen pakte hij dus de eindzege. Zijn één jaar jongere kompaan, nummer twaalf van de wereld in het dubbelspel, had op dat gebied heel wat meer ervaring. Hij had al dertien titels op zijn palmares, met daarbij drie Grand Slams: in 2015 won hij het US Open, in 2016 Wimbledon en vorig jaar Roland-Garros. Goffin is 354e op de ATP-dubbelranking.

'Het was een geweldige ervaring', reageerde David Goffin, nadat hij het dubbel won in Doha, goed voor een prijzengeld van 1.313.215 dollar. 'Dat ik mijn eerste ATP-dubbeltitel pak met een goede vriend, maakt het nog mooier.'

'Ik wil Pierre-Hugues bedanken. Zelf ben ik niet zo ervaren in het dubbel en hij heeft me enorm geholpen, me verteld hoe ik me moest positioneren, waar ik moest lopen... Elke wedstrijd ging het beter en beter. We hebben een mooie week achter de rug, ik heb veel plezier beleefd. We hebben breakballen gered, voor de set geserveerd, belangrijke punten gespeeld. Dit doet deugd, hierdoor ga ik met wat meer vertrouwen naar Melbourne afreizen.'

In het enkelspel ging Goffin (ATP 22) in Doha in de eerste ronde ten onder tegen de Litouwse qualifier Ricardas Berankis (ATP 116).

'Daarom heb ik overwogen om nog een extra toernooi als voorbereiding op het Australian Open aan mijn programma toe te voegen', zei Goffin. 'Maar nu ik in het dubbel zo ver gekomen ben, is dat niet nodig. Ik ga nu proberen goed te trainen in Melbourne en me goed te verzorgen, zodat ik eens op het terrein het maximum kan geven.'

De Belgische nummer 1 stond de voorbije maanden aan de kant met een pijnlijke elleboog en maakte in Doha zijn comeback.