Davis Cup: Kimmer Coppejans herstelt het evenwicht

De 24-jarige Oostendenaar versloeg Rogerio Dura Silva (ATP-135) met tweemaal 6-4.

Eerder op de dag was België op achterstand gekomen na een 6-3, 6-2 nederlaag van Arthur De Greef (ATP-202) tegen Thiago Monteiro (ATP-107).

Zaterdag wordt de dag geopend door het dubbelduel tussen Sander Gille en Joran Vliegen en de Braziliaanse specialisten Bruno Soares en Marcelo Melo. Vervolgens treft Coppejans Monteiro en sluit De Greef de confrontatie op indoorgravel af tegen Dutra da Silva. De teamkapiteins kunnen wel nog wijzigingen doorvoeren.

De winnaar plaatst zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup.

Achttien landen zullen van 18 tot 24 november in een toernooi van een week in Madrid op gravel om de titel strijden. In die finaleweek zijn al zeker Kroatië, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië van de partij. De eerste vier zijn de halvefinalisten van vorig jaar. De Argentijnen en de Britten kregen een wildcard. Bij verlies moet de Belgische Davis Cupploeg in september aan de slag in de Europees-Afrikaanse zone.