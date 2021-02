Maandag start met de Australian Open de eerste grand slam van het nieuwe seizoen. Marc De Hous, commentator bij Play Sports en ex-coach van Kim Clijsters, vertelt u alles wat u moet weten.

De Australian Open wordt ook wel de Happy Slam genoemd, maar door alle coronamaatregelen en de quarantaine van veertien dagen voor sommige spelers, was daar de voorbije weken nog maar weinig van terug te zien.

...

De Australian Open wordt ook wel de Happy Slam genoemd, maar door alle coronamaatregelen en de quarantaine van veertien dagen voor sommige spelers, was daar de voorbije weken nog maar weinig van terug te zien.Marc De Hous: 'Ja, het is allemaal wat vreemd hoe het er in Australië aa ntoe gaat. Gisteren werd bijvoorbeeld nog een heel toernooi gestopt omdat er een werknemer in een spelershotel besmet zou zijn geweest. Ze zetten gewoon alles op slot en iedereen moest getest worden. 'Maar je ziet wel al wat publiek in de tribunes zitten, zonder mondmaskers en dicht bij elkaar. Het lijkt allemaal dus wat terug op het normale leven in Australië, maar dan in een lightversie. Je hebt terug mensen en dat is leuk, niet alleen voor de kijkers maar zeker ook voor de spelers. Die appreciëren die erg kordate aanpak erg hard. Die zijn doodgelukkig dat ze terug mogen spelen en zo'n strenge coronamaatregelen nemen ze er dan maar bij. Tennissen primeert.'Sommige tennissers moesten wel twee weken in quarantaine als ze pech hadden op een besmette vlucht te zitten. Zij missen nu wel erg veel conditie. Kunnen ze dat inhalen met die paar voorbereidingstoernooien die er nu zijn?De Hous: 'Sommigen mochten zelfs hun kamer niet uit, dus dat is dramatisch voor je conditie. Het is dan wel een luxequarantaine, maar je kan daar letterlijk niets doen. Anderen hadden wel het geluk, als ze niet op zo'n vlucht met besmette crewleden zaten, dat ze nog vijf uur mochten trainen. En vooral de toppers kregen weer wat meer privileges. Dus daar was wel wat competitievervalsing als je het zo bekijkt.'Die voorbereidingstoernooien zijn nu ook wel goed voor die spelers, maar echt conditie inhalen zit er niet echt in. Het is vooral een beetje ritme en vertrouwen opdoen en daar zal het wel bij blijven.'Wat volgens mij dit jaar de doorslag zal geven, is de mentale ingesteldheid van de spelers. Noem het misschien een survival of the mental fittest. Zij die er het beste van proberen te maken en niet blijven klagen, zullen er het beste uitkomen.'Naar het sportieve dan maar. Naar wie wordt het uitkijken bij de mannen? Novak Djokovic en Rafael Nadal in afwezigheid van Roger Federer?De Hous: 'Ik denk dat het tussen een paar spelers zal gaan en ik reken daar buiten Djokovic en Nadal ook Dominic Thiem en Daniil Medvedev bij. Het zal tussen hen vier gaan. Een Sasha Zverev of Stefanos Tsitsipas leunen ook tegen dat niveau aan, maar die zijn nog te wisselvallig.'Djokovic zal op het grand slamrecord van Federer jagen, maar het valt nog maar te zien wat zijn niveau zal zijn. Zeggen dat 2021 het jaar van Djokovic zal worden is echt te veel gezegd. Het wordt almaar moeilijker en moeilijker om die jongeren tegen te houden. Het enige dat dit jaar eigenlijk vaststaat, is dat Nadal Roland Garros wint. Voor de rest zal alles, ook de Australian Open, erg open liggen. Het niveau komt steeds dichter bij elkaar te liggen en ik voel dat, in vergelijking met vorige jaren, de overdracht van de macht er dit seizoen zit aan te komen.'David Goffin is nog steeds de Belgische hoop bij de mannen, maar wat mogen we van hem verwachten dit seizoen?De Hous: 'Ik ben blij om te lezen dat hij terug de motivatie heeft gevonden, want het ontbreken van die grinta is echt erg om aan te zien. Soms zou je hem eens een schop onder z'n kont willen geven, want je zou denken dat hij blij zou zijn dat hij terug mocht spelen tijdens de lockdown. Voor het geld moet hij het ook niet meer doen, dus kan je toch gewoon wat plezier maken, denk ik dan. Ik vond het soms erg om aan te zien als hij weer zijn hoofd liet hangen. 'Maar nu leek hij terug die motivatie te vinden met zijn nieuwe coach en beste vriend. Het is wel geen goed teken dat hij zich zelfs bij zijn vorige trainer Johansson niet kon opladen voor de wedstrijden én dat hij deze week nog verloor van een 17-jarige.'Het is wat moeilijk om te zeggen waar Goffin strandt in deze Australian Open. De eerste ronde tegen een wildcardspeler moet zeker te doen zijn. Maar misschien is het wel het moment om het gewoon wedstrijd per wedstrijd te bekijken. Ik heb hem ook nog niet voldoende in actie gezien om er een oordeel over te vellen, maar een tweede week zou al een enorme overwinning zijn voor Goffin.'Elise Mertens, de beste Belgische tennisster van het moment, heeft dan wel veel vertrouwen en speelt mooi tennis. Mogen we van haar misschien wel een finale verwachten?De Hous: 'Dat is wel haar ambitie, hoorde ik. Ze wil zich niet echt doelen opleggen, want dat hangt van veel factoren af, maar ze heeft veel vertrouwen door sterke overwinningen. Ik denk dat ze ons echt eens aangenaam zou kunnen verrassen. Een tweede week is eigenlijk het minimum voor Mertens, nu moet ze die stap naar halve finales en finales zetten.'De Australian Open is ook een ideale grand slam om daarmee te beginnen. Mertens heeft een enorme klik met het toernooi en speelt erg graag in Australië. Ik gun haar ook die eerste finale, want ze werkt er erg hard voor. Het zou loon naar werken zijn.'Voor de rest is het bij de dames wat zoeken naar een absolute topfavoriet. Naar wie kijk jij uit?De Hous: 'Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik verwacht wel wat van Serena Williams. Ze heeft ook zo'n klik met het toernooi en ik heb al gezien dat ze erg afgetraind is. Ze wil ook het record van 24 grand slams nog halen. Het is dus nu of nooit meer voor haar, en dat zal ze ook wel zelf weten. Stress is misschien het grootste probleem bij haar momenteel, want je zag dat ook al op andere momenten de laatste jaren, maar ze zal ongelooflijk gemotiveerd zijn nu. 'Maar dan heb je ook nog de spelers in de top vijf met een Simona Halep en Naomi Osaka op kop. Voor hen ligt er ook veel druk op, want naar hen wordt gekeken. Alleen zijn ze niet echt op dreef de laatste tijd en verloren ze wel wat matchen. Het ligt ook daar enorm open.'En dan heb je ook nog de wat oudere speelsters zoals Viktoria Azarenka of Garbiñe Muguruza. Ik zie het ook nog wel gebeuren dat zij gaan verrassen omdat er bij hen veel minder druk ligt. Ze stonden vroeger dan wel aan de top, maar werken nu aan hun weg terug. Als het niet lukt, is het ook niet erg voor hen, want ze zijn eigenlijk altijd de underdogs.'