In Melbourne pakte Rafael Nadal zijn 21ste eindzege op een grand slam. Geen enkele man deed ooit beter. Sport/Voetbalmagazine probeerde de carrière van de 35-jarige Spanjaard samen te vatten in acht cijfers.

21

Zoveel grand slams wist Nadal dus al te winnen in zijn carrière. Daarmee zet hij Roger Federer en Novak Djokovic op plaats 2 en 3 met elk 20 stuks. 13 daarvan won hij trouwens op Roland Garros, ook een record.

2

Rafael Nadal is de tweede speler in de geschiedenis die iedere grand slam twee keer wist te winnen. De enige die het hem ooit voordeed, is Novak Djokovic. Al kon de Serviër door de gekende problematiek niet voor zijn tiende overwinning Down Under gaan.

5

Rafael Nadal is met zijn 35 jaar en 241 dagen de vijfde oudste speler die in de finale stond van de Australia Open. Ken Rosewell (37 jaar en 62 dagen in 1972), Mal Anderson (37 jaar en 306 dagen in 1972), Federer (36 jaar en 173 dagen in 2018) en opnieuw Rosewell (36 jaar en 73 dagen in 1971) waren ouder.

501

In de finale van de Australian Open pakte de Spanjaard zijn 501ste zege in zijn carrière op hardcourt, nadat hij de grens van de 500 voorbijstak tegen de Italiaan Matteo Berrettini in de halve finale.

7

Het aantal grand slams dat Nadal kon winnen na zijn 30ste verjaardag: Roland Garros drie keer tussen 2017 en 2020, US Open in 2017 en 2019 en de Australian Open in 2022. Djokovic doet met één trofee beter sinds hij 30 werd. Federer pakte er dan weer 'slechts' vier.

© Belga Image

29

Het aantal finales in grand slams waarin Rafael Nadal te bewonderen was. Hij verloor er dus slechts acht in zijn hele carrière. Novak Djokovic en Roger Federer doen met 31 stuks elk beter.

16

Zoveel jaar geleden won Nadal zijn eerste grand slam, op Roland Garros in 2005. Geen enkele andere speler kon langer grand slams winnen dan de Spanjaard. Federer, bijvoorbeeld, deed er veertien jaar en zeven maanden over van zijn eerste zege op Wimbledon in 2003 tot zijn laatste in de Australian Open in 2018. Enkel Serena Williams doet beter: haar eerste titel op de US Open behaalde ze in 1999, haar laatste op de Australian Open in 2017. Dat zijn zeventien jaar en vijf maanden.

1240

Het aantal matchen dat Nadal al speelde in het ATP-circuit in 20 jaar tijd. Daarvan won hij er 1031, ofwel 83%. Federer telt er met 1500 in total toch wel wat meer. De Zwitser won 1200 partijen.

Door Fabien Chaliaud

