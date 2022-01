Na een zege tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu plaatste Elise Mertens zich afgelopen nacht voor de derde ronde van de Australian Open. Ze breit zo een vervolg aan een unieke reeks, als de regelmatigste tennisster op grandslamtoernooien.

16

Zoveel keer op rij heeft de Limburgse zich geplaatst voor de derde ronde van een grand slam, sinds de Australian Open van 2018, toen ze de halve finale bereikte (verlies tegen Caroline Woszniacki).

De laatste keer dat Mertens daar niet in slaagde was op de US Open van 2017, toen ze in haar eerste match het onderspit moest delven tegen de latere finaliste Madison Keys. Een van de slechts drie keer op in totaal 20 grandslamdeelnames waarin de Belgische niet meeging tot minstens de derde ronde.

Met deze Australian Open, na makkelijke winst tegen Irina-Camelia Begu (6/3, 6/2), staat de ononderbroken teller dus op 16, met naast de halve finale in Melbourne in 2018 ook twee kwartfinales op de US Open (2019/2020).

Een unieke reeks in het WTA-circuit, want Mertens overtreft op dat vlak ál haar collega's. Zelfs toppers als Serena Williams, Naomi Osaka, Simona Halep, Gabrine Muguruza of Ashleigh Barty vlogen in de laatste vier jaar telkens al eens uit een grandslamtoernooi in de eerste of tweede ronde, of moesten geblesseerd forfait geven.

Een lovenswaardige regelmaat die de 26-jarige Limburgse dankt aan haar sterke fysieke gestel, werkethiek en winnaarsmentaliteit.

Record van Clijsters

De serie van 16 opeenvolgende derde rondes is wel geen Belgisch 'record', want Kim Clijsters bereikte ooit 18 maal op rij dat stadium van een grand slam. Weliswaar met grote tussenpozen, gezien haar vele blessures en zelfs een onderbreking van haar carrière, inclusief een comeback.

Clijsters begon aan haar reeks met een vierde ronde op de US Open van 2002 en sloot die af met winst op de Australian Open in... 2011, waarna ze op Roland Garros van dat jaar uitgeschakeld werd in de tweede ronde.

Gezien het niveau dat Mertens, nu 26e op de WTA-ranking, haalt, is de kans reëel dat ze Clijsters evenaart op Wimbledon dit jaar.

