Hoe is het leven van een ATP of WTA-toernooidirecteur in tijden van corona? Sport/Voetbalmagazine sprak met Dick Norman, de grote man achter de European Open, het ATP 250-toernooi van Antwerpen.

De 49-jarige Dick Norman verwierf vooral bekendheid toen hij in 1995 op Wimbledon uit het niets Pat Cash en Stefan Edberg uitschakelde. Dankzij zijn verwoestende service haalde hij toen verrassend de vierde ronde. Later boekte hij vooral successen in het dubbeltennis, met onder meer een finale op Roland Garros en een halve finale op Wimbledon.

Nu is hij directeur van de European Open, die dit jaar normaal gezien van start gaat op 19 oktober.De ATP Tour is tot 13 juli onderbroken. Is het bang afwachten wat er de komende weken gaat gebeuren?Dick Norman: 'We volgen inderdaad de actualiteit meer op dan anders. We checken zelfs de andere sporten en evenementen om te zien welke wielerwedstrijden of concerten bijvoorbeeld naar later in het jaar verhuizen. Het is sowieso belangrijk dat we flexibel voor de dag komen om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit en wetgeving.'Heb je al contacten gehad met Andrea Gaudenzi, de nieuwe voorzitter van de ATP Tour? Wat zijn de geluiden die je momenteel hoort?Dick Norman: 'Ik heb hem de laatste weken een aantal keren gehoord. De nieuwe CEO van de ATP is ook van mijn generatie, ik heb nog veel met hem getraind in het begin van mijn carrière.''Momenteel volgt de ATP deze pandemie op de voet en heeft het verschillende scenario's klaar afhankelijk van wanneer de Tour weer kan starten. Aangezien tennis een mondiale sport is, hangt het veel af van nationale beslissingen, natuurlijk. Ik verwacht een van de komende weken een voorstel voor de nieuwe kalender.' De European Open begint dit jaar op 19 oktober. Er is dus nog wat marge. Denk je dat het evenement normaal zal kunnen plaatsvinden?Dick Norman: 'Ik blijf positief en heb er vertrouwen in dat de European Open die week in Antwerpen zal kunnen doorgaan. We houden er wel rekening mee dat we eventueel wat aanpassingen zullen moeten doorvoeren.'Wat is het kostenplaatje van zo'n toernooi? En wat zijn de belangrijkste uitgaven?Dick Norman: 'Het budget van dit soort toernooien ligt tussen de 2,5 en 3 miljoen euro, met een jaarlijkse toename van 3 tot 5%. De belangrijkste uitgaven zijn het prijzengeld van de spelers, de infrastructuur (center court, tenten, hawk-eye), het personeel (officials, ballenjongens, chauffeurs) en catering.''Gelukkig hebben we de laatste twee jaar op meerdere vrijwilligers kunnen rekenen, die daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgen en waardoor de zware loonkost een beetje verminderd kan worden.'Is er een mogelijkheid dat de European Open zonder publiek kan plaatsvinden?Dick Norman: 'Als alle inkomsten van tickets en VIP hospitality wegvallen, denk ik niet dat het mogelijk is om dit toernooi te laten plaatsvinden. Het is een heel belangrijke bron van inkomsten die dan wegvalt.'Het ergste is natuurlijk dat het toernooi niet zal kunnen doorgaan. Wat zouden daar de gevolgen zijn?Dick Norman: 'Dat is voor mij echt een doemscenario. Er zijn intussen al heel wat kosten gemaakt. En de vraag zal zijn hoe we die dan kunnen terugvorderen. Wij hebben niet zoals Wimbledon een verzekering afgesloten tegen pandemieën. Het zou zeer spijtig zijn voor alle tennisfans en onze sponsors mocht de European Open niet kunnen doorgaan.''We hadden er vorig jaar net onze beste editie ooit op zitten, met uitverkochte zalen in de tweede helft van de week en een spetterende finale tussen Andy Murray en Stan Wawrinka. We zaten echt in een goede flow die we nu liever niet doorbreken.''We gaan er ook van uit dat de mensen het 'thuiszitten' moe zullen zijn, veel (sport)evenementen hebben moeten missen, en dan ook heel graag naar Antwerpen zullen willen afzakken om toptennis te zien!'Wie moeten de trekpleisters van de editie 2020 worden? Zullen de twee finalisten van vorig jaar en David Goffin, onze nationale trots, er ook weer zijn?Dick Norman: 'We hopen natuurlijk dat David van de partij zal zijn. Hij is onze beste Belgische speler. Met Murray hebben we intussen ook een goede band.''Maar het is nu onmogelijk om namen vast te leggen, omdat er te veel onduidelijkheid is omtrent het verdere verloop van het seizoen.'Indien er in de zomer of in het najaar weer kan worden getennist, hoe gaat dat gebeuren? Zullen alle spelers en speelsters eerst moeten worden getest? En wat met de handdoeken en de ballen, die een groot risico van besmetting vormen?Dick Norman: 'Er is al beslist dat tennis in eerste instantie alleen zal worden toegelaten op voorwaarde dat iedereen zijn eigen gemarkeerde ballen aanraakt. Indien er binnen zes maanden nog geen vaccin is, zullen we misschien ook met dergelijke maatregelen rekening moeten houden. Het zou trouwens grappig zijn mochten de spelers hun eigen ballen moeten oprapen binnen de reglementaire 25 seconden. Dat zou een uitdaging zijn voor Nadal of Djokovic, die nogal eens durven tijd te rekken.' (lacht)'Wat de handdoeken betreft, lijkt het mij een goed idee dat spelers die zelf moeten gaan halen om zich af te drogen. Tennissers testen op Covid-19 is een mogelijkheid. Wij zullen sowieso de maatregelen van de ATP volgen.'Hebben jullie al aan bepaalde voorzorgsmaatregelen gedacht voor het toernooi?Dick Norman: 'Uiteraard hebben we al nagedacht hoe we de veiligheid van spelers en bezoekers kunnen garanderen. Het is nu nog wat vroeg om concrete maatregelen te nemen, want veel zal afhangen van hoe de pandemie evolueert. Ik geloof dat er voor ieder probleem een oplossing is.'Als er straks weer getennist kan worden, riskeert de European Open ook de concurrentie van andere grote toernooien te moeten aangaan. Roland Garros heeft een bres geopend door op eenzijdige wijze een nieuwe datum te kiezen, en de ATP Masters 1000-toernooien van Madrid en Rome, die nu in mei hadden moeten plaatsvinden, hebben al laten weten dat ze de boot niet zullen willen missen? Hoe zie jij de zaken?Dick Norman: 'Ik kan die grote toernooien begrijpen. Als toernooidirecteur zou ik ook graag de European Open zien doorgaan, zowel voor de fans als voor de sponsors. Elk jaar hebben we al concurrentie van Stockholm en Moskou. We slagen er toch in om heel mooi tennis te brengen.''De European Open valt niet in een periode van een grand slam, gezien de late datum en het mogelijke slechte weer. Een voordeel aan dit hele verhaal is dat, in tegenstelling tot de vorige jaren, veel spelers nog naar tennis zullen hunkeren. We zouden dus een leuke affiche hebben.' Je hebt zelf vaak moeten jongleren om goed je brood te kunnen verdienen tijdens je loopbaan, omdat je niet bij de absolute top behoorde. Hoe lang kan een speler buiten de top 100 zonder prijzengeld blijven leven?Dick Norman: 'De ATP is samen met de WTA en de ITF aan het kijken hoe ze de lager gerangschikte spelers financieel kunnen helpen. Ik vind dat al een mooi gebaar van de drie overkoepelende instanties voor spelers die buiten de top 200 staan, en dus niet in de grand slams aantreden. Spelers die wel mogen spelen, hebben sowieso al een degelijk inkomen.'Het coronatijdperk is niet makkelijk voor de laag gerangschikte spelers. Die hebben niet allemaal een spaarpot. Gelukkig vallen hun grootste kosten ook weg: vliegtuigtickets, hotels, restaurants, coaching... Je zou ervan verschieten hoe hoog die per jaar oplopen, vaak boven de 100.000 euro.''Indien het circuit eind augustus weer in gang schiet, kunnen ze het nog rechttrekken, omdat ze waarschijnlijk elke week zullen spelen.' Denk je dat deze coronacrisis eventueel ook het businessmodel van het tennis zal veranderen? Zullen de grote toernooien, zoals de grand slams, ook nog altijd astronomische prijzengelden - tussen de 2 à 3 miljoen euro voor de winnaar - kunnen betalen als er sponsors zouden wegvallen?Dick Norman: 'Ik denk dat veel zal afhangen van de impact van de recessie. Sponsorgelden zouden inderdaad kunnen zakken. Nu zijn die hoge prijzengelden nooit zo'n probleem geweest voor de grote toernooien. Hoe groter, hoe winstgevender.''Het zou echter niet slecht zijn mocht deze pandemie voor een betere verdeling van de inkomsten tussen een groter aantal spelers zorgen. Nu is het, spijtig genoeg, zo dat de stijging in prijzengeld grotendeels naar de toppers gaat. De Challengertoernooien (voor spelers tussen de 150e en 500e plaats, nvdr) zouden nochtans een upgrade kunnen gebruiken, want hun prijzengeld is in de laatste 30 jaar niet gestegen.'SF