De Australian Open begint maandag in Melbourne onder regenachtige omstandigheden, waarover de brandweerlui die al maanden tegen de hevige bosbranden vechten niet zullen klagen. Kim Clijsters had er haar tweede comeback moeten maken, maar een knieblessure, opgelopen tijdens een partijtje padel begin november in Bree, gooit roet in het eten. Uitstel is echter geen afstel en de nieuwe afspraak wordt het WTA toernooi van Monterey, in Mexico, van 2 tot 8 maart. Ondertussen hebben enkele toppers zaterdag op Melbourne Park hun licht laten schijnen over wat voor de voormalige nummer 1 van de wereld op 36 jarige leeftijd, na zeven jaar zonder tennis op het hoogste niveau, nog mogelijk kan zijn.'Het is voor mij koffiedik kijken, want ik heb haar niet meer aan het werk gezien de laatste zeven jaar. Wetend wat ze vroeger kon, haar en haar persoonlijkheid kennende, als ze terugkeert, is het omdat ze in de stemming is. Ze wilt waarschijnlijk zien wat ze nog in haar mars heeft. Ik denk niet dat leeftijd een rol speelt, het gaat vooral om de fitheid en de geest. Ik denk dat er heel wat mogelijkheden liggen, eerlijk gezegd, hoewel er uit haar kant geen verwachtingen zouden moeten zijn. Het is gewoon, laten we maar gaan tennissen en zien wat er gebeurd. Als je zo'n niveau bereikt hebt, moet je het beschouwen als zeven jaar dat je van je leven uitwist en ergens terugkomt aan het einde van haar late twintiger jaren. Ze zal in ieder geval fris zijn. Moet ze bovendien absoluut 30 toernooien per jaar spelen? Neen, niet bepaald. Ze mag spelen wanneer ze er zin in heeft, wanneer het voor haar familie past. Ik denk dat het heel spannend te volgen zal zijn.''Persoonlijk denk ik dat het Kim niet zal lukken. Het is zeer moeilijk. Ze kan mij natuurlijk ongelijk geven. Tennis is veranderd in zeven jaar tijd. De speelsters zijn allemaal fitter geworden. De nieuwe generatie is ook groter geworden en de ballen komen veel sneller aan op het racket. Nu weet ik ook niet wat haar doelstellingen zijn, of ze terugkeert omdat ze zielsveel van het spelletje houdt, omdat ze weer wil wedijveren. Ieder maakt zijn eigen keuzes, heeft zijn eigen passies in het leven. Ze was een heel dynamische speelster, die goed bewoog, en zowel agressief als passief kon tennissen. Ze deed dat uitstekend. Maar ze was ook iemand die veel blessures kende. Na zeven jaar gestopt te zijn, zal het moeilijk zijn lichaam 100 procent fit te houden indien je een volledig schema wenst te spelen, wat ik niet weet. Je wordt er namelijk niet jonger op''Eerst en vooral denk ik dat men haar het respect moet geven dat ze verdient. Ze heeft Grand Slams gewonnen alsook veel andere toernooien. Het spreekt voor zich dat ze kan tennissen. Ik ken nog nooit tegen haar gespeeld. Ze is gestopt toen ik nog niet op het circuit was. Ik zou zelfs niet weten hoe ze speelt als ze op haar best is. En ja, hoor, ik zou haar graag eens in de komende maanden treffen. Ik zou zelfs willen dat ze haar beroemde splits uitvoert. Dat zou gaaf zijn! Het leek in ieder geval zo cool op tv toen ik nog een kind was.''Ik vind Kim een heel toffe meid. Maar ik vind het een bewijs van heel veel moed dat ze dit wilt proberen, na zeven jaar zonder een tennismatch op het hoogste niveau te hebben gespeeld. Ik kan het mij in ieder geval niet inbeelden, daaraan te beginnen, met een gezin van drie kinderen. Wat mij betreft zal het waarschijnlijk onmogelijk worden. Nu, ze is altijd een heel getalenteerde speelster geweest, die hard werkte. In feite, ben ik benieuwd wat ze zal kunnen bereiken. En ik zou haar graag op de baan nog eens tegenkomen. Ik hoop in ieder geval voor haar dat haar comeback een succes zal worden.''Ze gaat in het enkelspel terugkeren?! Ik kan daar geen echt antwoord op geven. Ik houd van Kim op gebied van haar persoonlijkheid. Ze was of is een van de tofste meisjes op het circuit. Ik heb altijd heel veel bewondering voor haar gehad. Ik wens haar het allerbeste. Nu, is het mogelijk of niet om nog succesvol te zijn en belangrijke titels te winnen? Ik vermoed dat indien ze terugkeert, ze zich sterk moet voelen. We zullen zien. Hopelijk wordt het het geval.'