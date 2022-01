Tennisser Novak Djokovic heeft 80 procent van de aandelen in bezit van een Deens biotechbedrijf, dat een medische behandeling tegen het coronavirus aan het ontwikkelen is. De directeur van het bedrijf QuantBioRes bevestigde het nieuws.

Het is een opvallend bericht na de commotie rond de niet-gevaccineerde Serviër en zijn pogingen om mee te doen aan de Australian Open. Djokovic dacht op basis van een medische vrijstelling op jacht te kunnen gaan naar zijn 21e grandslamtitel en kreeg aanvankelijk een rechter aan zijn zijde, maar na ingrijpen van de minister van Immigratie en een verloren beroep bij de federale rechter, kreeg de nummer 1 van de wereld geen visum en moest hij Australië verlaten.

Volgens directeur Ivan Loncarevic deed Djokovic de investering in de zomer van 2020, maar hij wilde niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Zijn bedrijf heeft ongeveer elf onderzoekers die in Denemarken, Australië en Slovenië werken aan een molecuul dat het coronavirus ervan weerhoudt de menselijke cel te infecteren. Het is een behandeling en geen vaccin, benadrukte Loncarevic.

