De Serviër Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld in het tennis, is opgenomen in de selectie van de Servische ploeg voor de ATP Cup in Sydney, die in januari plaats heeft.

Dat heeft de organisatie dinsdag gezegd.

Eerder had de Serviër nog twijfel gezaaid over zijn deelname aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne, doordat hij niet wilde zeggen of hij zich heeft laten vaccineren. De organisatoren van de Australian Open (17-30 januari) maakten voordien namelijk bekend dat vaccinatie verplicht is voor deelname aan het toernooi.

Djokovic nam in het verleden publiek standpunt in tegen vaccinatie.

