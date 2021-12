Djokovic geeft forfait voor ATP Cup, ook Australian Open in gevaar?

Novak Djokovic zal niet deelnemen aan de ATP Cup, een toernooi voor landenteams van 1 tot en met 9 januari in Sydney. Dat maakte de toernooiorganisatie woensdag bekend. Het forfait van de Serviër voor de ATP Cup doet extra vragen rijzen over zijn deelname later volgende maand aan de Australian Open (17-30 januari).

Er heerst veel onduidelijkheid over de deelname van de Serviër aan de Australian Open. © GETTY