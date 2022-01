Novak Djokovic heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. De Servische tennisser vertelde dat vorige week voor het eerst tijdens een gesprek met de Australische douane op de luchthaven van Melbourne. Een transcriptie van dat interview werd maandag openbaar gemaakt tijdens de rechtszaak die Djokovic had aangespannen.

De 34-jarige Serviër wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is. Djokovic noemde dat een persoonlijke zaak. Het was daarom heel lang onduidelijk of hij zou kunnen meedoen aan de Australian Open. In principe zijn alleen gevaccineerde tennissers welkom op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Djokovic meldde begin vorige week een medische vrijstelling te hebben gekregen om Australië in te mogen, waarmee al min of meer duidelijk werd dat hij zich niet heeft laten vaccineren.

Djokovic vertelde bij aankomst op het vliegveld dat hij op 16 december positief had getest op het coronavirus. Zes dagen later testte hij negatief. Opmerkelijk genoeg zou Djokovic na zijn positieve PCR-test nog in het openbaar zijn verschenen bij enkele publieke evenementen, zoals de uitreiking van een eigen postzegel, een bijeenkomst van de Servische tennisbond en een fotoshoot voor de Franse sportkrant L'Equipe.

Volgens Djokovic kreeg hij van de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, een medische vrijstelling omdat hij recent het coronavirus heeft doorgemaakt. De Australische autoriteiten wilden hem desondanks het land uitzetten, omdat het bewijs zou ontbreken. De rechter bepaalde maandag dat Djokovic in Australië mag blijven en dus kan meedoen aan de Australian Open.

De minister van Immigratie, Alex Hawke, kan de Serviër echter op basis van persoonlijke bevoegdheid alsnog het land uitzetten. Het is onduidelijk of Hawke daarvan gebruik gaat maken.

