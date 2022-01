Dinsdag maakte Novak Djokovic bekend dat hij een vrijstelling kreeg om zonder bewijs van een dubbele vaccinatie deel te nemen aan de komende Australian Open. Meteen rees de vraag welke medische reden hij daarvoor had aangedragen. Dat zou om de meest plausibele verklaring gaan.

Hoewel velen moord en brand schreeuwen over de medische uitzondering voor Novak Djokovic, blijkt een dag later dat er 26 tennissers dezelfde vrijstelling hebben aangevraagd. Daarvan werden er volgens Craig Tiley, de toernooidirecteur van de Australian Open, 'een handvol' goedgekeurd na een grondig doorlichtingsproces.

Alleen Djokovic heeft intussen bekendgemaakt dat hij een van de 'gelukkigen' is. Weliswaar na een onderzoek door twee afzonderlijke, onafhankelijke panels van medische experts, die elk dossier bovendien anoniem hebben behandeld, aldus Tiley.

Volgens Tiley had Djokovic hem niet verteld wat de exacte reden voor zijn medische vrijstelling was, omdat dat 'een zaak is tussen hem en de medische panels, een kwestie van privacy.' Dat klopt: personen hoeven die reden niet vrij te geven.

Coronabesmetting

Drie hooggeplaatste bronnen, die het dossier van Djokovic kennen, vertelden aan de doorgaans goed ingelichte Australische krant The Age echter dat de Serviër 'hoogstwaarschijnlijk' zijn uitzondering gekregen heeft omdat hij de voorbije zes maanden besmet is geraakt met het SARS-CoV-2-virus.

En dat is volgens de richtlijnen van de Australian Technical Advisory Group on Immunisations een gegronde reden om een vaccinatie uit te stellen (en dus een vrijstelling te krijgen). Twee bronnen meldden aan The Age ook dat het medische panel van Tennis Australia én het panel van de gezondheidsdienst van de staat Victoria unaniem waren in hun beslissing toen ze het (anonieme) dossier van Djokovic behandelden. Weliswaar, zo blijkt nu, zonder de waarheidsgetrouwheid van de hen voorgelegde officiële medische documenten bij hun buitenlandse collega's te hebben gecontroleerd.

Als de verklaring klopt, dan zou dat voor Djokovic al de tweede coronabesmetting zijn, na een eerdere besmetting tijdens de Adria Tour, in de lente van 2020. Een toernooi dat hij mee had opgezet en waar hij alle coronaregels aan zijn laars had gelapt. En nadat The Djoker ervoor ook al had aangegeven dat hij tegen (toen toekomstige) vaccinaties was.

Plausibele verklaring

Al is de vraag: wanneer in de laatste zes maanden? Mogelijk in augustus, tussen de Olympische Spelen (eind juli) en de US Open (eind augustus). Of in de anderhalve maand zonder competitie tussen de US Open (half september) en de ATP Finals (begin november).

Daarna speelde Djokovic immers ook nog de Davis Cup (tot begin december). En op 14 december was hij te gast op de Euroleague basketbalmatch tussen Rode Ster Belgrado en FC Barcelona, waar hij verscheen zonder mondmasker en waar hij verschillende spelers ontmoette. Onder meer een speler van Barcelona, Nigel Hayes-Davis, die drie dagen later positief testte op COVID-19. Weliswaar met die bemerking dat alle dossiers met een aanvraag voor een medische uitzondering voor... 10 december moesten worden ingediend bij de medische panels in Australië.

De recente coronabesmetting is alleszins plausibeler dan andere mogelijke geldige redenen zoals een acuut medisch probleem of een hartprobleem in de laatste drie maanden. Want dan zou Djokovic niet hebben gespeeld in de ATP Finals en de Davis Cup en op de komende Australian Open niet eens een gooi naar een 21e grandslamtitel kunnen doen.

Als de Serviër tenminste Australië binnenraakt, want aan de luchthaven in Melbourne bleek dat er problemen waren met zijn... visumaanvraag.

