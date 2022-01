De nummer 1 in het mannentennis, de Serviër Novak Djokovic, heeft van een rechter gelijk gekregen en mag Australië dan toch binnen. De rechter heeft de beslissing om Djokovic' visum te weigeren maandag ongedaan gemaakt.

Het is momenteel echter nog onduidelijk of dit ook betekent dat Djokovic in Australië kan blijven om de Australian Open te spelen. De regering kan immers nog altijd beslissen om Djokovic toch uit te wijzen. De Australische minister van Migratie behoudt dat recht, zegt advocaat voor de regering Christopher Tran.

De Australische migratiewetgeving geeft de minister immers de uitzonderlijke bevoegdheid om visa om welke reden dan ook te annuleren. Tran verduidelijkte niet op welke gronden het visum van de tennisser opnieuw zou kunnen worden geannuleerd. Als de minister dat zou doen, dan mag Djokovic drie jaar het land niet meer in.

De hoorzitting over de zaak was om iets na 00.30 uur Belgische tijd van start gegaan. Djokovic verblijft sinds enkele dagen in een quarantainehotel in Melbourne. De Servische nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen. Djokovic' verdediging maakte zaterdag bekend dat de tennisser in december positief had getest op het coronavirus en op basis daarvan groen licht had gekregen om naar Melbourne af te reizen.

Rond het hotel van Djokovic stonden al dagen enkele honderden fans te protesteren tegen de behandeling van de Servische nummer 1 van de wereld. Rond 11 uur Belgische tijd werd het even chaotisch toen een auto het gebouw verliet. De fans dachten dat het om Djokovic ging en troepten massaal samen rond de auto. Ze schreeuwden 'Free Nole', blokkeerden het voertuig, gingen erop staan en werd uiteindelijk verdreven door de politie die traangas gebruikte.

“Free Novak!”



Supporters of #Djokovic crowded around a car they believed to be carrying the tennis star following his overturned visa ruling https://t.co/5swpnOYKqR pic.twitter.com/7HazQpEHrO — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 10, 2022

#australian police just pepper sprayed the crowd of supporters for #djokovic. Not one single country has condemned the tyrannical behaviour of the corrupt #Australian government . pic.twitter.com/fgyZPkyAjm — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) January 10, 2022

