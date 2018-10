Djokovic onderbreekt match voor zieke supporter (video)

Tennisvedette Novak Djokovic heeft op het Masters 1000-toernooi in Parijs zijn wedstrijd tegen de Portugees Joao Sousa onderbroken om een supporter te (laten) helpen die onwel was geworden. Djokovic serveerde op dat moment voor de wedstrijd bij een 5-1 voorsprong in de tweede set. De Servische nummer twee van de wereld won uiteindelijk makkelijk met 7-5 en 6-1.